Юрий Лоза об отправке певицы Manizha на «Евровидение»: «Её творчество и в России никому не интересно»

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Певец и композитор Юрий Лоза подверг критике выбор певицы Manizha для представления России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021». По его словам, в очередной раз на конкурс едет исполнитель, творчество которого и в России никому не интересно.
Лоза отметил, что его слова касаются почти всех певцов, которые ездили от РФ на «Евровидение» за последние 10 лет.
Музыкант высказал мнение о том, что артисты едут туда не для того, чтобы представлять свою страну, а лишь показать себя: «Когда и кто из них представлял Россию? Не было такого никогда. Не было ни одной нотки российской сыграно. Все американское, шведское, английское, нашего ничего нет!».
Композитор напомнил, что никакая песня ни Manizha, ни группы Little Big, не стала по-настоящему народным хитом. Лоза заключил, что «в очередной раз поедет от России то, что никому здесь в России не надо».
В минувший понедельник, 8 марта, стало известно, что певица Manizha поедет от России на «Евровидение-2021». Избранная в прошлом году группа Little Big от участия в отборочном туре отказалась.
Певец и композитор Юрий Лоза подверг критике выбор певицы Manizha для представления России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021». По его словам, в очередной раз на конкурс едет исполнитель, творчество которого и в России никому не интересно.
Давным давно стало понятно, что состояние лесной отрасли в России — тревожное. Когда-то по лесам ходили егери, а о черных лесорубах и слышно не было. Сейчас же повсюду — сплошные неконтролируемые рубки и следом — поджоги. Бизнесмены хотят обогатиться, заинтересованные чиновники — с ними заодно. А это далеко не все проблемы, например, в лесах и мусора ого-го!
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