Юрий Лоза об отправке певицы Manizha на «Евровидение»: «Её творчество и в России никому не интересно»

Певец и композитор Юрий Лоза подверг критике выбор певицы Manizha для представления России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021». По его словам, в очередной раз на конкурс едет исполнитель, творчество которого и в России никому не интересно.

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Лоза отметил, что его слова касаются почти всех певцов, которые ездили от РФ на «Евровидение» за последние 10 лет.

Музыкант высказал мнение о том, что артисты едут туда не для того, чтобы представлять свою страну, а лишь показать себя: «Когда и кто из них представлял Россию? Не было такого никогда. Не было ни одной нотки российской сыграно. Все американское, шведское, английское, нашего ничего нет!».

Композитор напомнил, что никакая песня ни Manizha, ни группы Little Big, не стала по-настоящему народным хитом. Лоза заключил, что «в очередной раз поедет от России то, что никому здесь в России не надо».

В минувший понедельник, 8 марта, стало известно, что певица Manizha поедет от России на «Евровидение-2021». Избранная в прошлом году группа Little Big от участия в отборочном туре отказалась.

По инф. rosbalt.ru

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