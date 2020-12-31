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Юрист: Отъём льгот у непривитых пенсионеров в Москве неэтичен и противоправен
По инф. sobesednik.ru   
31 Декабря 2020 г.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что льготные группы граждан смогут разблокировать свои проездные на общественный транспорт в случае, когда сделают прививку от коронавируса.

Юрист: Отъём льгот у непривитых пенсионеров в Москве неэтичен и противоправен

Согласно указу Собянина, документ будет разблокирован спустя 14 дней после получения второго компонента вакцины.

Напомним, что льготные проездные для студентов, пенсионеров и иных социальных групп были заблокированы еще в первой половине октября, когда в столице начали возобновлять карантинные ограничения.

  • Кандидат юридических наук Екатерина Скосаренко заявила, что использование подобных финансовых инструментов для понуждения к вакцинации неэтично и неправомерно.

«Неоднократно российские чиновники различных рангов заверяли, что вакцинация от коронавируса будет исключительно добровольная. Но о какой добровольности может идти речь в случае, когда возобновление льготного проезда связывается с прививкой», — говорит Скосаренко.

Она отмечает, что указ мэра не может отменить закон о социальных гарантиях, принятый Мосгордумой. К тому же она напомнила о рекомендациях директора отдела по иммунизации ВОЗ Кэтрин О’Брайан, которая заявляла: нельзя склонять граждан к вакцинации под угрозой ответственности, а предоставлять им всю необходимую информацию.

Конечно же, блокировка карт и невозможность ездить по льготе возмутила многих пенсионеров, ведь, по существу, это не что иное, как ограничение прав и свобод. Но, с другой стороны, такая мера была продиктована исключительно заботой о стариках, чтобы они не заразились треклятым вирусом...

По инф. sobesednik.ru

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