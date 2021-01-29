Уралу и Сибири пообещали «фантастическое» потепление

Небывалое потепление — на 12-13 градусов выше нормы — пообещали синоптики жителям Урала и Западной Сибири. Температура будет на 12-13 градусов выше нормы.

«Просто фантастически изменится температура на Урале и юге Западной Сибири — в Омской, Томской, Кемеровской областях и так далее. Там была температура на 15-16 градусов ниже нормы, а теперь будет на 12-13 выше нормы», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В столицах регионов — Екатеринбурге, Омске, Томске, Новосибирске — днем будет всего от трех до восьми градусов ниже нуля, что для конца января — начала февраля очень немного. Особенно если брать во внимание тот факт, что зима здесь нынче выдалась на редкость суровой: так, ранее свердловские синоптики уже признали январь 2021-го самым холодным за последние 14 лет на северном Урале.

«В Ивделе температура на протяжении всего месяца ниже нормы примерно на восемь градусов. Средняя температура на севере региона за десять дней составила минус 28 градусов — такие холода довольно редко бывают», — рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Непривычно морозной была погода и в Екатеринбург: в субботу 23 января столбик термометра в городе даже днем показывал минус 30 градусов. Последний раз так холодно было в 2006 году.

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