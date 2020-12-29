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Уральцы вышли на массовый пикет против строительства мусоросортировочного комплекса
По инф. rosbalt.ru   
29 Декабря 2020 г.
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Жители Красноуфимска вышли на массовый пикет против строительства мусорного комплекса.

Уральцы устроили 5-километровый пикет против строительства мусоросортировочного комплекса

Люди, соблюдая обусловленную законом 50-метровую дистанцию, встали вдоль трассы с плакатами «Нам здесь жить», «Я против свалки», «Мы живые люди», «Меня не спросили», «Наши дети хотят дышать» и так далее.

Как рассказал 66.RU активист Андрей Волегов, горожане возмущены тем, что им не позволили принять участие в общественных слушаниях по строительству мусоросортировочного комплекса в районе.

Мусоросортировочный завод с мощностью 100 тыс. тонн в год и полигон мощностью 50 тыс. тонн в год планируют построить в Красноуфимском районе уже в следующем году. Власти говорят, что он является «острой необходимостью». В то же время там отрицают слухи о возможном ввозе отходов из других областей.

Жители Красноуфимска недовольны выбором места для размещения комплекса — его планировали открыть в экологически чистом районе, где находится детский оздоровительный лагерь «Чайка» и месторождение подземных вод. Еще в феврале сообщалось, что проектная документация полигона не прошла государственную экологическую экспертизу, но уже в конце года чиновники объявили, что проект соответствует нормам.

Напомним, что экологические проблемы в России - повсеместны, они начинают сильно волновать местных жителей, активисты все меньше боятся выходить на защиту лесов, парков, чистого воздуха...

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По инф. rosbalt.ru

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