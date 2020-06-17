Упрощены правила признания носителей русского языка

Процедуру оформления статуса носителя русского языка упростили для граждан Белоруссии и Украины. Теперь вместо полноценного собеседования они должны лишь кратко поговорить с комиссией в момент подачи заявления.

Остальные иностранцы по-прежнему обязаны пройти собеседование, но теперь во всех регионах его будут проводить по единым критериям. Всё это установлено поправками в закон «О гражданстве РФ» и приказом Министерства внутренних дел. Оба документа вступают в силу 17 июня.

Собеседование проводит комиссия, в которую входят представители управления МВД по вопросам миграции, а также филологи и лингвисты. В ходе собеседования, по форме более походящего на экзамен, комиссия устанавливает, насколько свободно заявитель владеет русским. По итогам успешно пройденного собеседования человек получает документ, подтверждающий, что он является носителем русского языка. Если при этом он сам или его предки жили на территории РФ, СССР или Российской империи (в границах современной России), то он может получить российское гражданство в упрощённом порядке.

В старых правилах конкретизировались лишь способности, которыми должен обладать иностранец для получения статуса НРЯ. Например, что носитель должен понимать и интерпретировать любые тексты, в том числе философские и профессиональные, улавливать подтексты и скрытый смысл, знать значения фразеологизмов и прочее. При этом конкретные вопросы и формы испытания в каждом регионе устанавливали по своему усмотрению.

Теперь же появятся унифицированные контрольные измерительные материалы. Также установлены единые критерии признания иностранцев носителями русского языка. Такой статус получит человек, который может:

начать и поддержать бытовую беседу;

достичь поставленных целей коммуникации в диалоге и монологе (например, может рассказать о себе, сообщить новость и т.д.);

понять суть услышанной или прочитанной речи на социально-бытовые и культурные темы;

использовать лексико-грамматические навыки в общении (то есть, автоматически и правильно выбирает слова и конструкции предложений, которые соответствуют речевой ситуации).

Главное управление МВД по вопросам миграции должно публиковать на своём сайте примеры вопросов для собеседования.

При этом граждане Украины и Белоруссии вместо такого собеседования должны в момент подачи заявления о признании носителем русского языка просто поговорить с членами комиссии: рассказать о себе и своей семье, об обстоятельствах переезда в Россию, об искусстве, о событиях общественной или личной жизни. По итогу беседы комиссия сразу же составит акт, в котором указывается, что заявитель свободно владеет (или нет) русским языком. Этот акт прикладывается к заявлению. Если гражданин имеет документ, подтверждающий его знание русского языка (например, он окончил школу в России), то беседа прекращается. Таким образом, для граждан Украины и Белоруссии значительно сокращено время оформления статуса НРЯ.

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По инф. Парламентской газеты

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