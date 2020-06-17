Упрощены правила признания носителей русского языка

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
В Москве скорая приехала к почувствовавшей себя плохо пенсионерке только на третий день. А после того, как ее положили в больницу, выписали штраф - за то, что не установила на телефоне приложение для контроля за...
Процедуру оформления статуса носителя русского языка упростили для граждан Белоруссии и Украины. Теперь вместо полноценного собеседования они должны лишь кратко поговорить с комиссией в момент подачи заявления.
Остальные иностранцы по-прежнему обязаны пройти собеседование, но теперь во всех регионах его будут проводить по единым критериям. Всё это установлено поправками в закон «О гражданстве РФ» и приказом Министерства внутренних дел. Оба документа вступают в силу 17 июня.
Собеседование проводит комиссия, в которую входят представители управления МВД по вопросам миграции, а также филологи и лингвисты. В ходе собеседования, по форме более походящего на экзамен, комиссия устанавливает, насколько свободно заявитель владеет русским. По итогам успешно пройденного собеседования человек получает документ, подтверждающий, что он является носителем русского языка. Если при этом он сам или его предки жили на территории РФ, СССР или Российской империи (в границах современной России), то он может получить российское гражданство в упрощённом порядке.
В старых правилах конкретизировались лишь способности, которыми должен обладать иностранец для получения статуса НРЯ. Например, что носитель должен понимать и интерпретировать любые тексты, в том числе философские и профессиональные, улавливать подтексты и скрытый смысл, знать значения фразеологизмов и прочее. При этом конкретные вопросы и формы испытания в каждом регионе устанавливали по своему усмотрению.
Теперь же появятся унифицированные контрольные измерительные материалы. Также установлены единые критерии признания иностранцев носителями русского языка. Такой статус получит человек, который может:
начать и поддержать бытовую беседу;
достичь поставленных целей коммуникации в диалоге и монологе (например, может рассказать о себе, сообщить новость и т.д.);
понять суть услышанной или прочитанной речи на социально-бытовые и культурные темы;
использовать лексико-грамматические навыки в общении (то есть, автоматически и правильно выбирает слова и конструкции предложений, которые соответствуют речевой ситуации).
Главное управление МВД по вопросам миграции должно публиковать на своём сайте примеры вопросов для собеседования.
При этом граждане Украины и Белоруссии вместо такого собеседования должны в момент подачи заявления о признании носителем русского языка просто поговорить с членами комиссии: рассказать о себе и своей семье, об обстоятельствах переезда в Россию, об искусстве, о событиях общественной или личной жизни. По итогу беседы комиссия сразу же составит акт, в котором указывается, что заявитель свободно владеет (или нет) русским языком. Этот акт прикладывается к заявлению. Если гражданин имеет документ, подтверждающий его знание русского языка (например, он окончил школу в России), то беседа прекращается. Таким образом, для граждан Украины и Белоруссии значительно сокращено время оформления статуса НРЯ.
Еще о наших соотечественниках и о том, как они живут - по ссылке.
Участники разработки Декларации о государственном суверенитете РСФСР, Конституции РФ, народные депутаты созыва 1990—1993 годов, общественные деятели, а также члены Конституционного клуба выступили против поправок в Конституцию РФ.
Процедуру оформления статуса носителя русского языка упростили для граждан Белоруссии и Украины. Теперь вместо полноценного собеседования они должны лишь кратко поговорить с комиссией в момент подачи заявления.
В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» у грузовика отказали тормоза, и он протаранил пять автомобилей, которые ехали перед ним на одной полосе. Два человека погибли, семеро получили ранения. (Жизнь наша непредсказуема, увы. Кто бы мог подумать, что на трассе случится такая страшная авария из-за отказавших тормозов. - прим. МГ.)
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью рассказал, что всегда удивляется, когда звёзды шоу-бизнеса начинают рассказывать о том, как им тяжело, особенно в период самоизоляции. По его словам, он очень хорошо знает, что такое «жить от получки до получки».
В Забайкалье четыре человека утонули в реке Онон во время спасения 15-летней девочки, которую затянуло в водоворот. Ужасная трагедия, как теперь эта девочка будет жить, зная, что столько людей отдали жизнь за нее...
Несмотря на успех как правителя России, Александр I хотел поскорее уйти из этого мира. Историк Даниил Коцюбинский рассказал, почему император полностью потерял вкус к правлению и самодержавию, а финал своей жизни встретил в состоянии депрессии.
2 июня исполнилось 98 лет со дня рождения Станислава Чекана. Давайте вместе вспомним, за что мы любим великого актёра «малой роли», и взглянем на его непростую судьбу, полную радостных побед и горестных поражений.
12 июня – девять дней, как не стало любимого нами артиста Михаила Кокшенова. Поистине народный, он сыграл более чем в ста картинах, снимал фильмы как режиссер и писал сценарии. Его фраза «Апельсинчики, витаминчики» из «Спортлото-82» до сих пор вызывает у всех нас улыбку.
12 июня наша страна отметила День России. Мы привыкли в этот день гулять по центральным улицам и площадям, любоваться уличными концертами, театральными постановками, красочными шествиями и салютом. В этот раз праздничная программа была не менее насыщенна и интересна, только большая часть событий прошла в ставшем уже привычным за последние два месяца режиме онлайн.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.