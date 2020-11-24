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В Москве на 83-м году жизни умерла журналистка и правозащитница Лидия Графова. В 2003 году она была названа «Лучшим журналистом-правозащитником года».
б этом сообщил в своем Twitter экс-глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
«Не стало Лидии Графовой, замечательного журналиста и правозащитника. Она всю жизнь прожила с открытым сердцем, защищая героев своих публикаций: бездомных, беженцев, отверженных. Вечная память», — написал Федотов.
Лидия Графова родилась в 1938 году в Симферополе. После окончания в 1960 году факультета журналистики МГУ имени Ломоносова она устроилась в «Комсомольскую правду», где проработала 19 лет.
Затем в течение 25 лет она работала в «Литературной газете». В последние годы была обозревателем «Новой газеты».
Графова является соучредителем первой в России общественной организации, помогающей мигрантам, «Гражданское содействие». Она создала и возглавила международное общественное движение «Форум переселенческих организаций», а также основала журнал «Миграция, XXI век».
Лидия Графова написала шесть книг, стала автором 11 документальных фильмов. В 2003 году была названа «Лучшим журналистом-правозащитником года». В 2005 году Графова вошла в число 35 женщин, номинированных от России на получение Нобелевской премии мира. В 2008 году стала лауреатом премии «Золотое перо России». В 2010 году Графова получила правительственную премиею в области печатных средств массовой информации.
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