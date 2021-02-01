ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Умерла легендарная советская певица Алла Йошпе

По инф. Российской газеты   
01 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Легенда советской эстрады, Народная артистка России Алла Йошпе (Иошпе) скончалась 30 января на 84-м году жизни. Об этом сообщила в своем Facebook Мария Арбатова.

Умерла легендарная советская певица Алла Йошпе

Алла Йошпе родилась в 1937 году в Москве. Мечтала стать артисткой с детства, но для начала окончила философский факультет МГУ и в 1966 году защитила диссертацию по теме «Регуляция скорости произвольных двигательных реакций в норме и при поражении лобных долей мозга». Учебу совмещала с участием в качестве солистки в эстрадно-симфоническом оркестре Университета.

В 1960-м на конкурсе художественной самодеятельности вузов в Колонном зале Дома Союзов встретилась со Стаханом Рахимовым. В итоге у артистов через некоторое время на десятилетия образовался дуэт не только творческий — знакомый слушателям и в Советском Союзе, и за рубежом — но и семейный.

В конце 70-х здоровье Йошпе, у которой с детства были серьезные проблемы с ногой, стало резко ухудшаться, операции не помогали, и Иошпе и Рахимов подали документы на выезд в Израиль. На что власти отреагировали негативно и у пары начались неприятности. Репрессии продолжались до 80-х.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 