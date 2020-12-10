Умер первый премьер независимой Белоруссии Вячеслав Кебич, заболевший коронавирусом

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
Умер последний председатель правительства Белорусской ССР, первый премьер-министр независимой Беларуси Вячеслав Кебич.
«Сердце остановилось, был коронавирус, он повлиял», — рассказал TUT.BY Олег Кебич, сын покойного политика.
Вячеслав Кебич находился в больнице с 26 ноября, ему было 84 года.
Как премьер Белоруссии Кебич участвовал в подписании Беловежских соглашений, зафиксировавших распад СССР. В 1994 году сошелся с Александром Лукашенко во втором туре президентских выборов, однако значительно ему уступил.
Совсем недавно Лукашенко рассказывал, что якобы «какие-то люди предлагали Кебичу расстрелять его машину и Лукашенко», при том, что сам премьер должен был уцелеть, подчеркнув, что его оппонент на это не пошел.
В отношении медиков применяется тот же репрессивный аппарат, что и к убийцам. Об этом на пресс-конференции в Национальной медицинской палате заявил главный внештатный специалист-неонатолог Минздрава России по ЦФО, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Дегтярев.
На Байкале в 5:45 по местному времени (00:45 мск) произошло землетрясение с эпицентром в Кабанском районе Бурятии. Жители Иркутска и Бурятии хорошо ощутили подземные толчки. Отметим, что за последние месяцы это уже второе достаточно ощутимое землетрясение в этом уголке страны.
Боярский – это Д’Артаньян, а Д’Артаньян – это Боярский. Слишком уж хорошо Михаил Сергеевич показал на экранах бравого мушкетёра, которого, как оказалось, сам актёр считает... абсолютно отрицательным героем!
В Санкт-Петербурге пенсионера 1955 года рождения выписали из больницы с диагнозом «коронавирус», чтобы он оставался на самоизоляции дома. На выходе из медучреждения его встретил сын, но до квартиры больной так и не дошел: ему стало плохо, он начал задыхаться и в итоге умер.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что в Краснодарском крае с 2016 по 2020 года действовала организованная преступная группа полицейских, которые брали взятки за невозбуждение уголовных и административных дел. По его словам, они искали жертв на посту ДПС «Успенский» на дороге Р-217 «Кавказ».
Отправленный в колонию в Белгородской области после суда за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов написал очередное письмо представителю стороны потерпевших. Послание, адресованное младшему сыну погибшего Валерию Захарову, артист передал юристу Александру Добровинскому.
Руководство Мариинского театра запретило своим сотрудникам приближаться к испанскому оперному певцу Пласидо Доминго на расстояние менее трех метров. О беспрецедентных мерах предосторожности сообщили источники в театре.
Жителям осажденного Севастополя присвоят статус ветеранов Великой Отечественной войны. Закон об этом Государственная Дума приняла в третьем чтении. (Отметим, что перед тем, как закон вступит в силу, его еще должен будет подписать президент. - прим. МГ.)
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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