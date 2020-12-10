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Умер первый премьер независимой Белоруссии Вячеслав Кебич, заболевший коронавирусом
По инф. rosbalt.ru   
10 Декабря 2020 г.
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Умер последний председатель правительства Белорусской ССР, первый премьер-министр независимой Беларуси Вячеслав Кебич.

Умер первый премьер независимой Белоруссии Вячеслав Кебич, заболевший коронавирусом

«Сердце остановилось, был коронавирус, он повлиял», — рассказал TUT.BY Олег Кебич, сын покойного политика.

Вячеслав Кебич находился в больнице с 26 ноября, ему было 84 года.

Как премьер Белоруссии Кебич участвовал в подписании Беловежских соглашений, зафиксировавших распад СССР. В 1994 году сошелся с Александром Лукашенко во втором туре президентских выборов, однако значительно ему уступил.

Совсем недавно Лукашенко рассказывал, что якобы «какие-то люди предлагали Кебичу расстрелять его машину и Лукашенко», при том, что сам премьер должен был уцелеть, подчеркнув, что его оппонент на это не пошел.

По инф. rosbalt.ru

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