Умер первый премьер независимой Белоруссии Вячеслав Кебич, заболевший коронавирусом

Умер последний председатель правительства Белорусской ССР, первый премьер-министр независимой Беларуси Вячеслав Кебич.

«Сердце остановилось, был коронавирус, он повлиял», — рассказал TUT.BY Олег Кебич, сын покойного политика.

Вячеслав Кебич находился в больнице с 26 ноября, ему было 84 года.

Как премьер Белоруссии Кебич участвовал в подписании Беловежских соглашений, зафиксировавших распад СССР. В 1994 году сошелся с Александром Лукашенко во втором туре президентских выборов, однако значительно ему уступил.

Совсем недавно Лукашенко рассказывал, что якобы «какие-то люди предлагали Кебичу расстрелять его машину и Лукашенко», при том, что сам премьер должен был уцелеть, подчеркнув, что его оппонент на это не пошел.

По инф. rosbalt.ru

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...