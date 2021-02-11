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Умер основатель журнала для любителей «клубнички» Ларри Флинт
По инф. rosbalt.ru   
11 Февраля 2021 г.
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Ларри Флинт, издатель, основавший пикатный журнал для взрослых Hustler, скончался на 79-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Умер основатель журнала для любителей «клубнички» Ларри Флинт

Как передает журнал, Флинт умер в своем доме в Лос-Анджелесе утром в среду, 10 февраля, по местному времени.

Первый номер Hustler вышел в свет в 1974 году и буквально потряс Штаты. Это был откровенно непристойный ежемесячный журнал, в котором публиковались фото обнаженных женщин и грубый юмор — он сосредоточился на той части дамского тела, на которую, по мнению Флинта, Playboy не обращал должного внимания.

«Меня всегда интересовала промежность… Я осмелился изобразить настоящие сексуальные фантазии людей, а не чьи-то представления о том, какими должны быть фантазии», — сказал он в одном из интервью.

В 1975 году Hustler всколыхнул общественность, опубликовав снимки Жаклин Кеннеди без одежды. Флинт купил их за 18 тысяч долларов у папарацци, который сфотографировал первую леди тайком. Было продано более миллиона копий выпуска, что сделало бизнесмена сказочно богатым. На пике популярности тираж журнала составлял более трех миллионов экземпляров в месяц.

Подход Ларри к издательскому делу едва не стоил ему свободы. В 1976 году его судили в Цинциннати по обвинению в непристойности и организованной преступности. В итоге издателя приговорили к тюремному заключению сроком в 25 лет. Однако он был освобожден уже через шесть дней. Адвокаты смогли найти в деле технические ошибки и успешно обжаловали приговор.

Во время одного из многочисленных разбирательств на Флинта было совершено покушение. Выстрел возле здания суда в округе Гвиннетт, штат Джорджия привел к травме спинного мозга — в итоге издатель навсегда оказался прикованным к инвалидному креслу.

Флинт был женат пять раз, у него пятеро детей. В последние годы жизни он передвигался на позолоченной инвалидной коляске, напоминает 5-tv.ru.

По инф. rosbalt.ru

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