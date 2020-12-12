В Латвии от коронавируса умер легендарный южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. Ему было 59 лет.

Режиссер приехал в Латвию через Эстонию из Санкт-Петербурга. По неофициальным данным, Ким Ки Дук собирался купить дом в Юрмале и оформить латвийский вид на жительство.

Ким Ки Дук (Kim Ki Duk) — всемирно известный южнокорейский режиссер и сценарист. Его фильмы «Пустой дом» и «Пьета» участвовали в Венецианском кинофестивале, а «Самаритянка» — в Берлинском. Ким Ки Дук также известен по фильмам «Весна, лето, осень, зима и снова весна», «Натянутая тетива», «Пустой дом».

Polit.ru

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