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Умер легендарный южнокорейский режиссер Ким Ки Дук
|По инф. polit.ru
|12 Декабря 2020 г.
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В Латвии от коронавируса умер легендарный южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. Ему было 59 лет.
Режиссер приехал в Латвию через Эстонию из Санкт-Петербурга. По неофициальным данным, Ким Ки Дук собирался купить дом в Юрмале и оформить латвийский вид на жительство.
Ким Ки Дук (Kim Ki Duk) — всемирно известный южнокорейский режиссер и сценарист. Его фильмы «Пустой дом» и «Пьета» участвовали в Венецианском кинофестивале, а «Самаритянка» — в Берлинском. Ким Ки Дук также известен по фильмам «Весна, лето, осень, зима и снова весна», «Натянутая тетива», «Пустой дом».
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