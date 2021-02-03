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Умер капитан Том Мур — он стал рыцарем в сто лет!
По инф. polit.ru   
03 Февраля 2021 г.
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В Великобритании от коронавируса умер 100-летний ветеран капитан Томас Мур. В период пандемии смог собрать более 32 млн фунтов для борьбы с коронавирусом. А еще он прославился тем, что стал рыцарем в сто лет! (Поистине удивительный пример показал всем нам англичанин: даже в таком преклонном возрасте можно прославиться на весь мир добрыми делами - прим. МГ.)

Умер капитан Том Мур — он во время пандемии собрал для медработников Британии более 32 млн фунтов

Томаса Мура госпитализировали с коронавирусом 31 января.

Том Мур, служивший в годы войны в Индии и Бирме, приобрел известность после того, как объявил сбор пожертвований на борьбу с коронавирусом. Чтобы привлечь внимание к акции, он выложил в интернете фото, на котором видно, как он на ходунках обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир. Мур планировал совершить 100 кругов (по числу прожитых лет) длиной по 25 м, но не остановился и обошел сад 200 раз.

Вначале Мур намеревался собрать 1 тыс. фунтов стерлингов (около $1,25 тыс.), но акция вызвала огромный интерес, и в итоге сумма пожертвований в десятки тысяч раз превысила запланированную.

Кроме того Мур вместе с британским тенором Майклом Боллом записал кавер-версию известной песни You"ll Never Walk Alone («Ты никогда не будешь одинок»), которая попала на верхнюю строчку чарта iTunes. Таким образом, 100-летний ветеран стал старейшим исполнителем в истории, занявшим первое место в британских музыкальных хит-парадах.

В июле прошлого года королева Соединенного Королевства Елизавета Вторая посвятила Томаса Мура в рыцари.

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