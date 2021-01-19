Умер известный ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев

Ушел из жизни известный советский и российский журналист, бывший ведущий информационных программ «Новости» и «Время» на «Первом канале» Игорь Выхухолев. Телеведущему было 66 лет.

О его кончине ТАСС сообщила его дочь Мария Выхухолева. По ее словам, отец скончался в минувший понедельник, 18 января, из-за проблем с сердцем.

Выхухолев родился в Москве 15 января 1955 года, окончил социально-экономический факультет Института стран Азии и Африки при МГУ. До 1981 года работал в Агентстве печати «Новости». С мая 1992 года стал ведущим информационных программ РГТРК «Останкино», а с декабря 1994 года по март 1996 года — постоянным ведущим программы «Время».

В 2006 году перешел в ВГТРК, где записывал интервью с политическими деятелями для канала «Вести».

По инф. rosbalt.ru

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