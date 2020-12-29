Умер исполнитель песни «Обручальное кольцо» Владимир Ефименко

Солист легендарного советского вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня», оригинальный исполнитель песни «Обручальное кольцо» Владимир Ефименко скончался в возрасте 66 лет 28 декабря. Сообщение об этом появилось на странице ВИА в Instagram.

«Умер честный, порядочный, жизнерадостный и светлый человек. Таким мы его запомним навсегда. Твои песни давно стали народными и вошли в „золотой фонд“ российской культуры! Вечная память тебе!» — говорится в некрологе от коллег артиста. Причина смерти Ефименко не названа.

Владимир Петрович Ефименко родился 2 сентября 1953 года в Астраханской области в простой семье. Работал водителем в военном госпитале полигона Капустин Яр, где трудилась всю жизнь его мать. В школе занялся художественной самодеятельностью. Закончил Астраханское мореходное училище. В начале 70-х принимал участие в курсантском ансамбле «Сириус». Далее — локальные ВИА «Вестники», «Вита-70», «Оптимист». Короткое время пел в прославленном ансамбле «Шестеро молодых». Откуда перешел в группу «Ива». И только в 77-м влился как солист в ВИА «Лейся, песня», которым тогда руководил Михаил Шуфутинский.

Помимо «Обручального кольца», был первым исполнителем песен «Родная земля», «Прощай», «Где же ты была».

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...