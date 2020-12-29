Умер исполнитель песни «Обручальное кольцо» Владимир Ефименко

|
Солист легендарного советского вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня», оригинальный исполнитель песни «Обручальное кольцо» Владимир Ефименко скончался в возрасте 66 лет 28 декабря. Сообщение об этом появилось на странице ВИА в Instagram.
«Умер честный, порядочный, жизнерадостный и светлый человек. Таким мы его запомним навсегда. Твои песни давно стали народными и вошли в „золотой фонд“ российской культуры! Вечная память тебе!» — говорится в некрологе от коллег артиста. Причина смерти Ефименко не названа.
Владимир Петрович Ефименко родился 2 сентября 1953 года в Астраханской области в простой семье. Работал водителем в военном госпитале полигона Капустин Яр, где трудилась всю жизнь его мать. В школе занялся художественной самодеятельностью. Закончил Астраханское мореходное училище. В начале 70-х принимал участие в курсантском ансамбле «Сириус». Далее — локальные ВИА «Вестники», «Вита-70», «Оптимист». Короткое время пел в прославленном ансамбле «Шестеро молодых». Откуда перешел в группу «Ива». И только в 77-м влился как солист в ВИА «Лейся, песня», которым тогда руководил Михаил Шуфутинский.
Помимо «Обручального кольца», был первым исполнителем песен «Родная земля», «Прощай», «Где же ты была».
- In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Ни дня без музыки: встретим Новый год вместе с любимыми песнями!
Нам выдался последний шанс в этом году взглянуть на интересные трансляции культурного Интернета. Провожать уходящий год, как нам кажется, лучше с любимой, такой близкой и бесконечно дорогой музыкой. Так что давайте навострим уши, чтобы услышать самые новогодние и самые родные сердцу музыкальные произведения.
-
Российский миллиардер сравнил ипотеку с рабством. Хорошо сравнивать, когда денег навалом!
Миллиардер Игорь Рыбаков, который по итогам уходящего года занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes, считает ипотеку «видом современного рабовладения». Об этом он заявил в обращении на своем YouTube-канале.
-
Умер исполнитель песни «Обручальное кольцо» Владимир Ефименко
Солист легендарного советского вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня», оригинальный исполнитель песни «Обручальное кольцо» Владимир Ефименко скончался в возрасте 66 лет 28 декабря. Сообщение об этом появилось на странице ВИА в Instagram.
-
«Ковидная» ёлочная игрушка Дженнифер Энистон разозлила пользователей интернета
Актриса Дженнифер Энистон столкнулась с негативно реакцией поклонников после того, как опубликовала в соцсетях фото елочной игрушки, посвященной пандемии 2020 года. Многие из них сочли игрушку оскорбительной, пишет New York Post.
-
ВЦИОМ: более половины россиян не желают прививаться от коронавируса
Более половины россиян (52%) не желают делать прививку от коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные очередного опроса ВЦИОМ. Больше всего противников вакцинации оказалось среди молодых людей, в возрастной категории от 25 до 34 лет их насчитали 70%.
-
Коллекционирование как хобби
Существует множество видов коллекционирования. Среди них есть очень старые и серьезные (классические) отрасли – такие, например, как филателия (коллекционирование марок) и нумизматика (коллекционирование монет). Кстати если вас интересуют монеты или боны, то можете заказать в онлайн магазине http://www.port-monet.ru, там есть даже редкие экземпляры для самых искушенных по недорогим ценам. В этих видах коллекционирования имеют дело с вещами, изначально имеющими вполне практическое значение. Есть впрочем, и довольно простые (несерьезные) из них, заключающиеся в собирании конъюнктурных вещей (вкладышей от жвачки, игрушек из киндер – сюрпризов), изначально выпущенных для облегчения кармана собирателей (вернее их родителей) детского и подросткового возраста.
-
Строительная заклёпка: маленькая, но очень важная деталь
Зима в российских климатических условиях не относится к периодам активности в строительной сфере. Но каждый строитель знает, что время бежит быстро, и лучше заранее позаботиться о необходимом техническом оснащении. Особенно это относится к мелким, но очень важным деталям. Их приобретение часто откладывается на потом, а ведь без них невозможен рабочий процесс.
-
В Петербурге повысили стоимость проезда в общественном транспорте
Правительство Петербурга утвердило новые цены на проезд в общественном транспорте. Объясняют все стремлением повысить комфорт... поживем-увидим, что из этого выйдет.
-
Уральцы вышли на массовый пикет против строительства мусоросортировочного комплекса
Жители Красноуфимска вышли на массовый пикет против строительства мусорного комплекса.
-
Блогер Ольга Липатова знакомит своих зрителей с жизнью в Болгарии
Как живется на пенсии, если ты находишься в другой стране? Об этом не понаслышке знает блогер Ольга, молодая пенсионерка, которая переехала в Болгарию и интересно рассказывает своей аудитории, что же на ее глазах происходит в этом государстве.
-
В Роскачестве назвали принципы выбора красной икры
Красная рыба и красная икра — любимые лакомства россиян, которые стремятся поставить на новогодний стол. Если в советские времена все это было дефицитом, то сегодня эти деликатесы можно купить практически в любом рыбном киоске, правда, зачастую без гарантии.
-
Полезное дело: появился сервис для защиты от мошенников при поверке счетчиков
В России создали сервис, который поможет выявить мошенников среди компаний, занимающихся поверкой бытовых счетчиков воды.
-
Филипп Киркоров перевоплотился в беззубого отца-алкоголика
Российский поп-певец Филипп Киркоров появился в клипе Ольги Бузовой и Давида Манукяна в образе отца-алкоголика певицы. Предновогодний ролик появился в Инстаграме певца.
-
В Коми терьер ценой жизни спас от волка 10-летнего мальчика
В поселке Синдор Княжпогостского района Республики Коми терьер спас мальчика от волка. Пес погиб.
-
Мечты великих: Меркель хочет в путешествие по Транссибу
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не оставляет надежду когда-нибудь попутешествовать по России, прокатиться по Транссибирской магистрали. Об этом глава правительства Германии заявила в интервью журналу DB Mobi.
-
В Москве на аукционе продали советские буквы «М» из метро
Самыми дорогими стали указатели «М» со станций «Арбатская» Филевской линии и «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской.
-
Сердечная недостаточность у собак - лечение Ветмедином
Каждого из нас огорчает, когда заболевает любимый питомец. В такие моменты владельцы собак готовы сделать всё, чтобы помочь своему любимцу. Частым заболеванием у собак в последнее время становится сердечная недостаточность.
-
Будущее наступило? Россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что в стране скоро можно будет выбрать, в каком виде получать пенсию, в том числе в цифровых рублях.
-
«Ворошиловский стрелок» – было такое почетное звание
88 лет назад, 29 декабря 1932 года, в СССР установлено почетное звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней.
-
Геннадий Зюганов высказался против обязательной вакцинации от COVID-19
«Не нужно делать обязательной вакцинацию от коронавируса, так как у каждого препарата имеются свои противопоказания»» – заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.