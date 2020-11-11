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Умер бахрейнский премьер-рекордсмен: 50 лет у власти

По инф. polit.ru   
11 Ноября 2020 г.
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В США в возрасте 84 лет умер единственный в мире премьер-министр с 50-летним стажем — премьер-министр Бахрейна принц Халифа бен Сальман Аль Халифа.

Умер премьер-министр Бахрейна

Отмечается, что глава правительства умер в американской клинике, где проходил лечение.

В связи со смертью премьера в Бахрейне объявлен траур. Государственные флаги приспустят на неделю, на три дня будет приостановлена работа государственных учреждений. Похороны принца пройдут после того, как его тело будет доставлено на родину из США.

Халифа бен Сальман Аль Халифа родился в 1935 году. Он был вторым сыном короля Сальмана бен Хамада Аль Халифы и его жены Мозы бинт Хамад Аль Халифы, он является дядей правящего короля Бахрейна Хамада ибн Исы Аль Халифы.

Халифа бен Сальман был назначен премьер-министром своим старшим братом Исой ибн Салманом аль-Халифой. До 16 августа 1971 года, когда была провозглашена независимость государства, его должность называлась председатель Государственного совета.

  • Халифа бен Сальман дольше всех в мире находился на посту премьер-министра. Он сыграл значительную роль в создании государственного управления и модернизации Бахрейна. В соответствии с конституцией 2002 года часть его полномочий перешла королю, который получил право назначать и увольнять министров.

Принц Халифа бен Сальман Аль Халифа считался самым богатым членом правящей семьи и одним из крупнейших бизнесменов в королевстве.

Polit.ru

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