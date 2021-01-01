Юлиан пристыдил «обнищавших» из-за отмены выступлений звёзд

Весь год знаменитости жаловались на жизнь. Из-за пандемии коронавируса звёзды остались без выступлений и источников дохода. Певец Юлиан тоже не выступал с марта. Кроме того, в этом году закрылась его интернет-радиостанция, которая функционировала с 2006 года.

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Впрочем, Юлиан не унывает.

– Я не буду, как многие артисты, плакаться из-за отсутствия заработка, – заявил Юлиан. – Вообще, очень стыдно за моих коллег, которые ревут, что остались без концертов. Они все обеспеченные люди, которые имеют много недвижимости, в том числе и за рубежом. Все их слова – полный позор, это вызывает только насмешки со стороны простых людей.

Юлиан дал совет «обнищавшим» звёздам. Он точно знает, как сделать так, чтобы знаменитости перестали плакаться.

– Продайте лишнюю яхту или дачу, откройте бизнес! Не позорьтесь с рассказами о том, что у вас нет денег, – говорит артист. – Зачем смешить народ? Всем же понятно, что последний кусок хлеба никто из моих коллег не доедает.

По инф. Sobesednik.ru

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