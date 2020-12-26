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Юлиан: «Для меня развод – незаживающая рана»
Денис Сорокин, sobesednik.ru   
26 Декабря 2020 г.
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Для певца Юлиана 2020 год оказался весьма непростым. Он расстался с женой – певицей Анастасией. Артист признается: от развода он не может отойти до сих пор.

Юлиан: «Для меня развод – незаживающая рана»


– Для меня развод с Настей – незаживающая рана, которая продолжает кровоточить. Я переживал, так как хотел обрести с Настей настоящее счастье, крепкую семью. Но в конечном итоге мы поняли, что наша семейная жизнь не складывается. После расставания у нас были некоторые недопонимания, ссоры. Но мы их преодолели. Мы продолжаем общаться, я обязательно поздравлю Настю с Новым годом. Все-таки тридцать лет дружбы не может перечеркнуть никакой штамп в паспорте.

Помимо развода с Анастасией, Юлиан пережил и еще одно потрясение. Из-за технических проблем он закрыл свою Интернет-радиостанцию, которая функционировала с 2006 года. Для него это стало новым ударом. Чтобы отвлечься, Юлиан занялся бизнесом. Недавно певец открыл свое кафе в Суздале, который назвал так же, как и хит, сделавший его знаменитым – «Русский вальс».

– Этот город притягивает тысячи туристов своей красотой, я тоже часто там бывал и в этом году решил попробовать себя в новом деле, – улыбается певец. – Получилось уютное кафе, в меню которого очень много моих авторских рецептов. Народ в кафе ходит, недостатка в посетителях нет. И все, кто там бывает, говорят: «Вкусно, как дома!». В ближайшее время я планирую проводить там и творческие встречи с артистами! Пока о прибыли говорить рано: кафе работает всего ничего. Но я надеюсь, что все будет хорошо.

А вот о личной жизни Юлиан сейчас не думает.

– Наверное, до сих пор не отошел от развода, – говорит артист. – Сейчас я не думаю о том, чтобы вновь жениться.

По инф. Sobesednik.ru

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