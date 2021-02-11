«Угадай мелодию» без Пельша: разве такое возможно?

Телеведущий Валдис Пельш оценил возможность существования передачи «Угадай мелодию» без его участия.

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В интервью одному из порталов шоумен признался: он хотел бы верить, что без него программа существовать не способна. Вместе с тем Пельш отметил, что передача вполне может выходить в эфир – однако лишь при определённом условии.

– У программы есть большой запас прочности – она совершенно может встать в линейку программ. Но с одним условием: нужно вернуть обычных зрителей нашей страны, – сказал ведущий, пояснив, что участие звёзд в подобных передачах – «пагубный путь».

По его словам, такие шоу должны восприниматься как вызов и как шанс «стать героем и выиграть деньги».

По инф. Sobesednik.ru

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