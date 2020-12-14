Удивительное: из пальца девушки удалили кошачий зуб

Хирург из Красноярска Вадим Кеосьян провел операцию, которую можно назвать уникальной. Ему пришлось удалять кошачий зуб, засевший глубоко в ладони пациентки несколько месяцев назад.

По словам медика, девушка увидела на улице большого кота, которого окружили четыре бродячих пса. Сибирячка героически отогнала собак и взяла кота на руки, но он укусил спасительницу, да так сильно, что ей пришлось разжимать его челюсти.

Справившись с мертвой хваткой животного, она отвезла его в ветеринарную клинику. К сожалению, там спасти бедолагу не сумели. Раны на теле кота ветеринары были смертельными, ничего не оставалось, кроме как усыпить его.

— Укушенный палец стал болеть и плохо разгибаться. На рентгеновском снимке в пальце обнаружили инородное тело. В поликлинике попытались его удалить, но не нашли,— поделился Вадим Кеосьян, отметив, что все случившееся произошло еще летом.

Лишь на прошлой неделе девушка пришла на прием к хирургу с жалобой на то, что палец перестал разгибаться. Медик при помощи рентгена определил, что в ладони зуб животного, причем расположен он был очень глубоко, под сухожилиями и ладонной связкой сустава.

В итоге, кроме непосредственного удаления клыка из-под кожи, хирургу пришлось отсечь ладонную связку и разогнуть сустав. После этого была проведена Z-пластика рубца, чтобы он не стягивал палец.

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