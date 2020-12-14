ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой
2020-11-23-16-55-22
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Удивительное: из пальца девушки удалили кошачий зуб
По инф. Российской газеты   
14 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Хирург из Красноярска Вадим Кеосьян провел операцию, которую можно назвать уникальной. Ему пришлось удалять кошачий зуб, засевший глубоко в ладони пациентки несколько месяцев назад.

Красноярский хирург удалил из ладони девушки зуб кота

По словам медика, девушка увидела на улице большого кота, которого окружили четыре бродячих пса. Сибирячка героически отогнала собак и взяла кота на руки, но он укусил спасительницу, да так сильно, что ей пришлось разжимать его челюсти.

Справившись с мертвой хваткой животного, она отвезла его в ветеринарную клинику. К сожалению, там спасти бедолагу не сумели. Раны на теле кота ветеринары были смертельными, ничего не оставалось, кроме как усыпить его.

— Укушенный палец стал болеть и плохо разгибаться. На рентгеновском снимке в пальце обнаружили инородное тело. В поликлинике попытались его удалить, но не нашли,— поделился Вадим Кеосьян, отметив, что все случившееся произошло еще летом.

Лишь на прошлой неделе девушка пришла на прием к хирургу с жалобой на то, что палец перестал разгибаться. Медик при помощи рентгена определил, что в ладони зуб животного, причем расположен он был очень глубоко, под сухожилиями и ладонной связкой сустава.

В итоге, кроме непосредственного удаления клыка из-под кожи, хирургу пришлось отсечь ладонную связку и разогнуть сустав. После этого была проведена Z-пластика рубца, чтобы он не стягивал палец.

  • Еще о самых разных случаях из медицинской практики - по ссылке.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 