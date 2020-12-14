Удивительное: из пальца девушки удалили кошачий зуб

|
Хирург из Красноярска Вадим Кеосьян провел операцию, которую можно назвать уникальной. Ему пришлось удалять кошачий зуб, засевший глубоко в ладони пациентки несколько месяцев назад.
По словам медика, девушка увидела на улице большого кота, которого окружили четыре бродячих пса. Сибирячка героически отогнала собак и взяла кота на руки, но он укусил спасительницу, да так сильно, что ей пришлось разжимать его челюсти.
Справившись с мертвой хваткой животного, она отвезла его в ветеринарную клинику. К сожалению, там спасти бедолагу не сумели. Раны на теле кота ветеринары были смертельными, ничего не оставалось, кроме как усыпить его.
— Укушенный палец стал болеть и плохо разгибаться. На рентгеновском снимке в пальце обнаружили инородное тело. В поликлинике попытались его удалить, но не нашли,— поделился Вадим Кеосьян, отметив, что все случившееся произошло еще летом.
Лишь на прошлой неделе девушка пришла на прием к хирургу с жалобой на то, что палец перестал разгибаться. Медик при помощи рентгена определил, что в ладони зуб животного, причем расположен он был очень глубоко, под сухожилиями и ладонной связкой сустава.
В итоге, кроме непосредственного удаления клыка из-под кожи, хирургу пришлось отсечь ладонную связку и разогнуть сустав. После этого была проведена Z-пластика рубца, чтобы он не стягивал палец.
- Еще о самых разных случаях из медицинской практики - по ссылке.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Люди считают, что цены на продукты питания в последнее время сошли с ума
Покупатели ответили, верят ли они, что Путин и Мишустин смогут снизить цены на сахар, муку и масло.
-
Сбербанк: с начала года мошенники позвонили россиянам 15 миллионов раз!
С начала 2020 года число мошеннических звонков в России достигло 15 млн, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании совета Ассоциации банков России (АБР).
-
Эксперт: Экономическая политика России – «назло бабушке отморозим уши»
Проблемы населения не сильно волнуют власть: сделав все, чтобы цены росли, она «удивляется», почему они не снижаются, считает экономист Владислав Жуковский.
-
Сторож школы отказалась от должности главы поселения в Омской области
Сторож школы Надежда Чекмарева отказалась от должности главы Новоомского поселения, пишет РИА Новости со ссылкой на местного депутата Александра Дождикова.
-
«Речь уже почти полностью вернулась»: Елена Кондулайнен восстанавливается после инсульта
Поклонники известной актрисы Елены Кондулайнен продолжают следить за состоянием её здоровья. Напомним, что летом этого года 62-летней актрисе стало плохо прямо во время застолья. Ей вызвали врача, и после госпитализации выяснилось, что у неё случился инсульт.
-
Невзоров: Люди не поверят словам власти об опасности ковида – она слишком много врала
Публицист Александр Невзоров, живущий в Петербурге, который находится в шаге от локдауна, поделился ноу-хау в борьбе с коронавирусом.
-
В Туве написали героический эпос про Сергея Шойгу
Писательница из Тувы Зоя Кыргыс создала сказку про богатыря, в основу которой легла биография министра обороны РФ Сергея Шойгу. Автор предлагает изучать этот современный эпос в школах.
-
Песков заявил, что Путин живет в Ново-Огареве, а не в личном бункере
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг данные о том, что Владимир Путин всю пандемию живет в отдельном бункере, откуда дает чиновникам распоряжения. По его словам, глава государства всё это время живет в отдельной резиденции в Ново-Огареве и иногда выезжает в Кремль и в командировки.
-
Клад с серебряными монетами нашли в Великом Новгороде
В центре Великого Новгорода на Софийской набережной специалисты Института археологии РАН нашли флягу-пороховницу, в которой оказалось 1716 серебряных монет.
-
Больничные листы – по новым правилам
Листы нетрудоспособности можно будет получить в электронном виде, в том числе при получении помощи врачей по телемедицине.
-
В новогодние праздники все парковки в Москве будут бесплатными
В новогодние выходные — с 1 по 9 января — все парковки Москвы, кроме плоскостных с шлагбаумом, будут бесплатными.
-
Уборка квартиры после ремонта: этапы, тонкости и к кому можно обратиться за услугой
В мультфильме «Смешарики» было сказано, что «… уборка — целое приключение. Стоит только начать, и потом уже не остановиться». Так вот, чтобы конец этому мероприятию все-таки когда-нибудь наступил, стоит подойти к этому процессу грамотно. А кто может знать об уборке прочти всё, всё и даже больше? Конечно специалисты. Например, компания "UberClean" (https://uberclean24.ru/uborka-kvartir.html), которая предоставляет свои услуги в столице РФ. Вариантов уборки жилья здесь предлагается несколько. Это стандартная уборка, генеральная и после ремонта. И получается, что всегда, если нет желания или возможности убраться самостоятельно, можно выбрать наиболее оптимальную по жизненной ситуации услугу. Ставки, что удобно, сервис предлагает фиксированные, а не в соответствии с затраченными часами. И поэтому клиент всегда может подсчитать, во сколько ему обойдется уборка – еще на стадии оформления заявки.
-
Украинский экономист заявил о намерении властей «удушить» народ
Власти Украины решили «удушить» народ новым локдауном и резким повышением цен на услуги ЖКХ.
-
Патриарх Кирилл призвал переболевших COVID-19 стать донорами плазмы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятелей храмов обратиться с призывом к клирикам и прихожанам, переболевшим COVID-19, стать донорами плазмы крови.
-
Трата денег на продукты: а как в Европе с этим?
В большинстве стран Европы расходы на приобретение продуктов питания составляют одну из основных статей в семейном бюджете. При этом доля трат на еду значительно разнится в зависимости от условий жизни в каждом конкретном государстве.
-
Новости гемблинга: В РФ отозвали лицензии обслуживающих подпольные онлайн-казино банков, play-avtomatik.com набирает популярность
Большинство стран старается вести активную борьбу с подпольными казино, которые часто обманывают игроков и ведут нечестную игру. Попав на такие ресурсы пользователи могут остаться без денег, даже в случае выигрыша. Кроме того, нелегальные сайты не придерживаются правил ответственного гемблинга и их использование часто приводит к развитию игорной зависимости. Со списком легальных площадок лучше ознакомиться заранее, посетив сайт play-avtomatik.com.
-
Роскосмос предложил построить в Крыму опреснительный завод
Исследовательский Центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) ведет переговоры с крымскими властями о строительстве завода, опресняющего морскую воду. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков.
-
Насос для частного дома и дачи: зачем нужен и как его выбрать
Для того чтобы загородный дом стал более-менее удобным для проживания, достаточно обеспечить участок водой и электричеством. Для перехода на более высокий уровень комфорта хорошо бы оборудовать систему водоснабжения и отопления, канализацию, автоматический полив и т.п. А для этого понадобится иметь хороший насос. При этом выбор насоса будет зависеть от его назначения, к примеру, для колодца или для канализации. Рассмотрим, каких видов бывает это оборудование и на что обратить внимание при покупке.
-
Скончался участник групп «Воскресение» и «Самоцветы» Андрей Сапунов
13 декабря скончался советский, российский певец, автор песен и гитарист Андрей Сапунов, известный как один из старейших участников группы «Воскресение». А так же коллективов «Цветы» и «Самоцветы».
-
Сергей Шнуров снова станет отцом!
Петербургский музыкант Сергей Шнуров нарушил обещание не публиковать стихотворные посты в Инстаграме, но у него был серьезный и радостный повод — пополнение в семействе.