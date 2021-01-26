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Удивительно и радостно: в Китае через 14 дней после взрыва из шахты достали живых горняков
По инф. rosbalt.ru   
26 Января 2021 г.
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В Китае спасли 11 шахтеров, которые оказались под землей после взрыва. Горняки провели в заточении под завалами две недели. Настоящее чудо, согласитесь?

Спасенных укутали в теплые одеяла и отправили в больницу. Их лица закрыли масками, чтобы свет не слепил им глаза.

Спасательная операция продолжается.

По предварительным данным, после взрыва в шахте в ловушке оказались 22 человек. 18 января с некоторыми из них удалось установить связь: спасатели передали горнякам еду, лекарства, бумагу и карандаши. Позднее стало известно, что в живых остаются 12 человек из 22. Один погиб.

Шахта расположена в крупном золотодобывающем регионе под администрацией Яньтая в прибрежной провинции Шаньдун.

  • Еще о разных происшествиях в стране и мире - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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