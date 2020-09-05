Учитель предложила сделать фото класса без ребенка-инвалида. Нормально?!

В одной из школ Красноярска разгорелся скандал, после того, как учительница предложила родителям ребенка-инвалида сделать фото класса без их сына.

Анастасия Смирнова, воспитывающая особенного ребенка, публично возмутилась, что учительница предложила сделать классу два групповых фото — одно с ее сыном, другое без. Она назвала поступок педагога дискриминацией.

История получила широкий общественный резонанс — учительницу тут же бурно осудили. Как сообщили ТАСС в мэрии, инцидент произошел из-за недостатка опыта у преподавательницы в работе с особенными детьми. Власти также заявили, что с ребенком будет заниматься другой педагог, обладающий нужными знаниями и навыками.

Однако на следующий день Анастасия Смирнова обратилась к своим подписчикам и представителям СМИ с просьбой прекратить травлю. «Так, всем стоп, — написала она в своем Instagram. — Теперь я защищаю учительницу/школу, потому что я против агрессии и травли… Тут история совсем не про учителя, а про мою боль, которой я поделилась».

Несколько часов спустя появился новый пост: «У новой Ваниной учительницы в семье растет такой же ребенок, и она защищала диплом по разработке адаптивных программ!.. Это настоящее чудо».

Анастасия Смирнова выразила надежду, что общество будет внимательнее к особенным детям, а ограниченные физические возможности не станут препятствием на пути к образованию.

Нет, никуда не годится такое. Во всем мире идет борьба за права инвалидов, и даже называть их людьми с ограниченными возможностями не совсем корректно. Это такие же люди, как мы с вами, только немного другие. И приучать своих внуков нужно к этому с детства, ведь мальчишкам и девчонкам в инвалидных колясках и так приходится не сладко, но в наших силах сделать так, чтобы они не чувствовали себя изгоями.

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