Ученый: В Сочи станет, как в Майами

Изменения климата в России объясняются глобальным потеплением. Как пояснил замглавы Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов, в последние 20 лет усилился процесс таяния льдов в Арктике.

По словам ученого, за последнее тридцатилетие средняя температура в России подросла более чем на градус. К примеру, это потепление повлияло на море Лаптевых: в этом году оно не замерзло. Семенов уверен, что Россию ожидают и новые климатические рекорды.

Он также считает, что потепление не несет для страны какой-либо опасности.

Напротив — оно может привести к ряду положительных моментов. По словам Семенова, климат в России станет «как в Варшаве или Гамбурге». «В Сочи станет, как в Майами. Тоже неплохо», — предположил физик.

Однако он указал и на возможные негативные последствия потепления, объяснив, что огромная часть различной инфраструктуры в РФ «держится на вечной мерзлоте». Из-за потепления также может возрасти число наводнений, гроз и пожаров.

Климат в мире меняется, и климатические ЧС - это, увы, то, с чем нам действительно придется сталкиваться ежегодно еще на протяжении многих лет. Паводки, масштабное таяние льдов, горящие леса, мощные ураганы, засухи - с этим уже пришлось столкнуться многим странам. А дальше, скорее всего, только хуже будет. А так как все это будет так или иначе связано с последствиями пандемии коронавируса, то понятно, что на благоприятное будущее рассчитывать не приходится, увы.

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По инф. rosbalt.ru

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