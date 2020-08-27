Убийце Джона Леннона вновь не удалось досрочно выйти из тюрьмы

Суд в США в 11-й раз отказал в досрочном освобождении убийце Джона Леннона Дэвиду Чэпмену, сообщает New York Daily News.

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В следующий раз подать прошение о досрочном освобождении Чэпмен сможет в 2022 году. Его срок от 20 лет до пожизненного заключения — после проведенных 20 лет в тюрьме Чэпмен имеет право подавать прошение о досрочном освобождении.

20 лет истекли для Чэпмена в 2000 году. С тех пор он каждые два года пишет прошения о помиловании.

Polit.ru

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