Убийца девочки из Твери недолго гулял на свободе

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6 февраля женщина лежала в больнице и забеспокоилась, когда и сожитель, и дочка перестали отвечать на телефонные звонки. Тверичанка пришла домой и нашла дочку задушенной, а 33-летний сожитель пропал, забрав ценные вещи и банковскую карту матери убитого ребенка.
Как пишет «МК», подозреваемый был судим за убийство — по неподтвержденным данным, он убил жену. Мужчина отсидел 15 с половиной лет, а летом 2019 года вышел на свободу по УДО. Во время отбывания наказания он познакомился с сотрудницей колонии — привлекательной начальницей канцелярии. Мать двух дочерей влюбилась в заключенного, и была именно за это уволена из органов ФСИН. Женщина верила, что возлюбленный исправился.
У нее было две дочери — 20-летняя девушка уже живет отдельно, а младшая, которая и стала жертвой убийцы — была инвалидом по слуху. Издание пишет, что и предыдущий муж женщины, отец ее младшей дочери, тоже был судим, хотя и за нетяжкое преступление. Первый муж, отец старшей дочери, умер от передозировки наркотиков в подъезде. «У Кати все мужчины были безбашенные какие-то. Не умеет она выбирать…» — отметила подруга матери убитой девочки.
По ее словам, подруга, еще работая в колонии, забеременела от подозреваемого, но ребенок не выжил. А перед убийством дочки лежала в больнице на сохранении, забеременев во второй раз. «И, говорят, как раз перед этим у нее случился выкидыш на 19-й неделе», — рассказала подруга. По ее словам, поначалу новый знакомый женщины был обходителен и вежлив, но потом все чаще стал выпивать и принимать наркотики: «Две недели назад его видели в очень плохом состоянии, под кайфом он становился очень агрессивным, дерганым».
По версии следствия, днем 5 февраля мужчина находился под воздействием наркотических средств. Он напал на дочь сожительницы и задушил ее шарфом. После этого мужчина ограбил квартиру и сбежал.
Мужчину объявили в розыск и задержали в Твери. Вину мужчина признал полностью.
По данным СМИ, мать девочки познакомилась с преступником, когда работала в колонии ФСИН — у нее завязался роман с осужденным, и за это женщину уволили.
Так и хочется сказать: дорогие женщины, никогда не связывайтесь с бывшими заключенными, особенно, если они отбывали срок за убийство. Опыт показывает, что убив человека один раз, на второй решиться бывает проще простого. На память приходит другая история, пожалуй, еще более страшная, чем эта. Сибирячка, работавшая медсестрой, познакомилась с бывшим зэком по переписке в Сети. Известно, что он был судим за убийство и изнасилование. Но женщину это не остановило. Она взяла своих дочек и переехала к нему в Ярославскую область. Чем все закончилось? Мужчина изнасиловал и убил двух маленьких дочерей своей возлюбленной... Расскажите об этих историях своим дочерям, если они вдруг ищут себе спутника жизни. Не дай бог связаться с бывшим уголовником...
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