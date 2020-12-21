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Ульяновский автомобильный завод продолжает в своих соцсетях историческую рубрику. В этот раз марка рассказала о том, как востребованы были «Буханки» на территории Средиземноморья.
Например, компания Grand Erg в 1970-х годах создавала оригинальные кемперы на базе УАЗ-452, а братья Марторелли для своих шедевров выбрали основой УАЗ-469 и создали целую гамму модификаций.
Поговаривают, что советские внедорожники по сей день колесят по солнечной Италии. В частности, они доставляют туристов на вулканы Везувий и Этна. И делают это уже почти четыре десятка лет.
Интересно, что в Италии УАЗ-452 предлагали как с оригинальным движком на 2,5 литра мощностью 78 л. с., так и дизельные варианты от Peugeot (2,3 л на 69 л. с.) и Fiat (2,5 л на 72 л. с.). Коробка передач одна — четырехступенчатая МКП.
Официальные поставки УАЗов в Италию велись с 1973 по 1999 год, всего фирма Марторелли продала 6662 автомобиля. Кстати, итальянский вариант УАЗа в свое время даже участвовал в одной из серий криминального телесериала «Спрут» 80-х годов.
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УАЗ вспомнил об итальянских «буханках»
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