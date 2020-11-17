У сибиряков — свой вид коронавируса, сибирский

В Сибири формируется новый, мутировавший вариант нового коронавируса. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на виртуальном симпозиуме «Пандемия COVID-19: вызов современной науке».

Анна Попова уточнила: видны «определенные изменения в белке коронавируса». «И данные замены, которые выявлены в Сибири, позволяют предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определенными мутациями», — пояснила глава Роспотребнадзора.

Попова добавила, что изучение генетических изменений коронавируса стало важной работой научного центра «Вектор». Уже определены полные геномы для 1 тыс. 215 изолятов нового коронавируса, часть из них представлена в международных базах данных. На основе анализа геномов стало ясно, что весной в России «мы получили массово завезенные штаммы вируса из западной Европы», отметила Попова. Эти штаммы относятся к g-варианту.

Попова подчеркнула: завоза коронавируса было очень много из Европы, а из Китая — «мы не видим совсем».

«То есть штаммов, которые были бы привезены из Китая в начале этого года, в РФ не циркулирует», — уточнила она. И заключила, что сейчас в РФ нет завозов новых мутаций коронавируса из европейских стран.

В России за последние сутки выявлено 22 тыс. 410 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным Информационного центра, заболевшие есть во всех 85 регионах страны.

В Москве диагноз подтвердился у 5 тыс. 882 человек, в Санкт-Петербурге новых пациентов — 2 тыс. 130, в Московской области — 839, в Нижегородской — 407, в Архангельской — 351. За сутки подтверждены 442 летальных исхода среди пациентов с COVID-19, в том числе 74 — в Москве, 69 — в Санкт-Петербурге. Растет смертность и в регионах: в Красноярском крае скончались 20 человек, в Ростовской области — 18, в Иркутской — 16, в Московской — 15, в Нижегородской — 14.

Всего в России с начала пандемии скончались 33 тыс. 931 человек из числа заболевших коронавирусом. Диагноз подтвердился у 1 млн 971 тыс. 13 пациентов.

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По инф. rosbalt.ru

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