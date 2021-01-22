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У каких автомобилей самые преданные владельцы?
По инф. Российской газеты   
22 Января 2021 г.
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Сайт по подбору автомобилей iSeeCars.com составил рейтинги марок и моделей автомобилей, которые находятся после покупки у первого владельца от 15 и более лет.

Рекордсменом среди моделей стал Toyota Prius: 13.7% автомобилей старше 15 лет находятся в собственности у первого владельца. За ним с небольшим отставанием идёт Toyota Highlander с результатом 12.4%.

Остальные три строчки - тоже за Toyota: Tacoma (11/6%), Sienna (11.5%) и Thundra (11.3%).

Шестое место занимает компактный кроссовер Honda CR-V - 10.7% первых владельцев не хотят расставаться с ним. Седьмое место у Honda Pilot - 10.4%.

На восьмом месте расположился Subaru Forester (9.8%), за ним следуют Toyota 4Runner (9.4%) и Toyota Sequoia (9.1%).

Первенство среди брендов удерживает Toyota: 9.8% первых владельцев отказываются расставаться с машинами этой марки. Honda занимает второе место - 8.1%, "бронзу" получила Subaru - 8%.

Acura расположилась на четвёртой строчке с результатом 7.9%, Mazda - на пятой (6.3%).

По 5.5% у Mitsubishi, Hyundai и Chrysler, 5.3 и 5.2% - у Nissan и Lexus соответственно.

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