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Туристический поезд отправит москвичей в Великий Устюг к Деду Морозу
По инф. "Российской газеты"   
05 Января 2021 г.
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Для тех, кто планирует посетить зимние вотчины Деда Мороза и Снегурочки - Великий Устюг и Кострому, с 29 января запустят туристический поезд. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

Туристический поезд отправит москвичей в Великий Устюг к Деду Морозу

Как рассказали в пресс-службе, специальный туристический поезд выходного дня № 934/933 будет курсировать от Москвы до Великого Устюга и Костромы и обратно в Москву. Он будет курсировать в период с 29 января по 28 марта 2021 года по отдельным датам.

Расписание туристического поезда выходного дня разработано таким образом, чтобы путешественники могли приезжать в Великий Устюг и Кострому по утрам, день посвящать прогулкам и экскурсиям в каждом городе, а ночь проводить в поезде.

Так, поезд будет отправляться в 17:05 с Ярославского вокзала Москвы 29 января, 5, 12, 20, 26 февраля, 6, 12, 19, 26 марта. В Великий Устюг поезд будет прибывать в 10:40 утра на следующие сутки и отправляться из Великого Устюга в Кострому в тот же день вечером, в 18:10.

В Кострому туристы будут прибывать в 10:15 утра 31 января, 7, 14, 22, 28 февраля, 8, 14, 21, 28 марта. Назад в Москву из Костромы туристы будут отправляться в тот же день вечером, в 17:50, и прибывать на Ярославский вокзал в 23:35.

В составе поезда курсируют плацкартные, купейные вагоны и вагоны СВ, а также вагон-ресторан.

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