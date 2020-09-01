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Возмутительный случай произошел в Туле — там 27-летнего полицейского уволили из органов за изнасилование девушки-коллеги.
Старшего лейтенанта ОВД «Зареченский» задержали по заявлению коллеги, капитана полиции из того же отделения. Дознавательница рассказала, что утром 28 августа участковый поместил ее в багажник автомобиля, вывез в лесопосадку у деревни Прудное и изнасиловал.
СК возбудил уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ (сексуальное насилие, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей), рассказал «РГ» источник в правоохранительных структурах региона.
Мужчину уволили из правоохранительных органов за проступок, порочащий честь и достоинство правоохранительных органов, сообщили в УМВД по региону.
Насилие, жестокость и вседозволенность - с этим может столкнуться в жизни каждый. Заголовки о случаях изнасилования мелькают с завидной регулярностью, в число жертв кто только не попадает - и груднички, и подростки, и пенсионерки. То есть фактически изнасилование - это дело случая, а под маской насильника может скрываться очень даже положительный знакомый или родной человек, а может даже и служитель правопорядка. Полицейские и так часто оказываются глухи к просьбам о помощи, так еще и вот позволяют себе даже такое...
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Тульский участковый изнасиловал дознавательницу
Возмутительный случай произошел в Туле — там 27-летнего полицейского уволили из органов за изнасилование девушки-коллеги.
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