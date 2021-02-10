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Цены на продукты «до» накруток перекупщиков — вот что самое любопытное!
По инф. rosbalt.ru   
10 Февраля 2021 г.
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В России должен быть принят закон, который обяжет торговые точки помещать на товар цену, установленную производителем, до всех «накруток» перекупщиков. Петиция «О первой цене продукта» размещена на сайте Российской общественной инициативы.

Цены на продукты «до» накруток перекупщиков — вот что самое любопытное!

Автор пишет, что каждый продукт или изделие имеет первоначальную цену, установленную производителем. «Потом перекупщики или торговые сети устанавливают свои цены, мотивируя затратами на аренду, транспортные и иные расходы. В итоге цена может возрасти существенно», — объясняет он. И приводит пример: если закон «о первой цене» примут, то люди, покупая товар за 1 тыс. рублей, смогут увидеть, что его первая цена была 300 рублей.

«Лучше закажут товар по интернету. Будет повышаться уровень благосостояния простых людей, а не перекупщиков», — считает автор.

Он предлагает законодательно закрепить для граждан возможность посмотреть на товаре (изделии) цену производителя, к примеру, через смартфон, посредством нанесенного штрих- или QRкода, базы электронных платежей «или других механизмов».

Не секрет, что цена на товар после поступления ее в точку продаж заметно отличается от той, что устанавливает производитель. И в нынешних условиях, когда инфляция не перестает бить по карману, с одной стороны, преступно переплачивать коммерсантам за свою покупку. Но с другой стороны, на что-то и им жить надо. Такие условия рыночных отношений. Но если есть возможность сэкономить и заказать товар в интернет-магазине, то почему бы и нет. Но ведь и тут свои подводные камни есть - мошенников пруд пруди. И еще непонятно в итоге, где выиграешь, а где проиграешь.

По инф. rosbalt.ru

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