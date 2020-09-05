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Цены на овсянку взлетели до максимума за последние 20 лет
По инф. rosbalt.ru   
05 Сентября 2020 г.
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Оптовые цены на овсяные хлопья в России рекордно повысились. Такими высокими, как сейчас, они не были никогда, говорят эксперты.

В России цены на овсянку выросли до исторического максимума

В августе закупочные цены на хлопья «Геркулес» (речь идет не о торговой марке, а о типе продукции), которые производятся из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. рублей за тонну.

Цены на овес никогда не были такими высокими, подтверждает президент Российского союза мукомольных и крупных предприятий Аркадий Гуревич. По его словам, сейчас овес поступает на крупяные предприятия по цене 11—12 тыс. рублей за тонну, тогда как год назад — по 9 тыс. рублей.

Рост цен у производителей уже привел к подорожанию овсяных хлопьев в рознице. В июле этого года розничная цена на овсяные хлопья «Геркулес», по информации Росстата, выросла на 10% по сравнению с июлем 2019-го и достигла 71,2 руб. за килограмм. По официальной статистике, это самое высокое значение минимум с 2000 года.

Как поясняет заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова, овсяные хлопья дорожают вслед за сырьем, рост стоимости которого обусловлен очередным, третьим подряд сокращением посевов овса. Кроме того, по ее словам, сказалась неблагоприятная погода в крупнейших регионах-производителях в Сибири, где собирают около 40% всего урожая овса.

В середине августа стало известно, что средняя розничная цена гречневой крупы в июле текущего года, по данным Росстата, подскочила более чем в 1,7 раза до 87,1 рубля за килограмм по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из всех продуктов питания, которые анализирует ведомство, это самый подорожавший за год товар, отмечала газета «Ведомости».

Как указывал гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко, цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой. По его оценкам, сейчас в опте крупа стоит примерно 48 рублей за килограмм, вдвое дороже, чем в августе прошлого года. Это связано с тем, что в 2019 году цена на крупу была катастрофически низкой из-за перепроизводства в предыдущие годы, а после сокращения площадей посевов она стала постепенно расти.

Кроме того, пояснял Петриченко, на цене товара сказался и ажиотажный спрос весной нынешнего года. Тогда, перед введением в стране режима самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, потребители скупали продукты с длительными сроками хранения.

Впрочем, с тех пор ситуация стабилизировалась, и больше резких скачков спроса на крупы не наблюдается, уточнил представитель компании Nielsen.

По инф. rosbalt.ru

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