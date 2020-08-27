Третьяковку подтопило из-за ливней в столице

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Залы Третьяковской галереи на Крымском валу оказались подтоплены из-за прошедшей грозы с обильными дождями.
В здании Третьяковской галереи на Крымском валу в Москве из-за сильного дождя протекла крыша, потоки воды полились прямо в выставочные залы, часть экспонатов пострадала. Сотрудники музея попросили посетителей покинуть экспозицию.
Все экспозиции и выставки в Новой Третьяковской галерее на Крымском валу сейчас закрыты, рассказали в пресс-службе галереи. Всем эвакуированным посетителям обещают предоставить бесплатные билеты на другой день.
Из-за протечки пострадали экспонаты выставки «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина».
При этом западное крыло здания продолжает работать в обычном режиме.
На крыше здания на Крымском валу должны идти плановые ремонтные работы, выяснили «Открытые медиа», проверив данные портала госзакупок. Компания «Стройхолдинг» выиграла тендер за 80,2 млн рублей на ремонт, который должен завершиться к декабрю 2020 года. Последний раз крышу ремонтировали год назад, работы вела «Главзарубежстрой», которой Третьяковка заплатила 168,1 млн рублей. Часть залов открылась всего неделю назад, говорится в сюжете телеканала «Культура», на который обратила внимание редакция «Медиазоны».
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