Треть студентов считает высшее образование необязательным для карьеры

Зачем учиться в вузе? Можно ли устроиться на работу сразу после диплома? Что сложнее всего давалось в учебе на «удаленке»? Такие вопросы задавали студентам российских вузов специалисты Skyes University.
Выяснилось, что для большинства студентов обучение в вузе — это, прежде всего, возможность получить полноценные знания по будущей профессии. Так на вопрос «зачем учиться в университете?» ответили 76 процентов опрошенных. Почти каждый второй студент (45%) ответил, что важен сам диплом, как залог будущего трудоустройства. Кроме того, треть опрошенных одной из целей учебы в вузе назвали полезные знакомства, которые могут повлиять на будущую жизнь. 25 процентов ребят надеются, что учеба в вузе приведет их к стажировке, после которой они получат работу мечты. Однако, встречались среди ответов и такие: «чтобы не огорчать родителей», «чтобы избежать службы в армии» и «чтобы не идти работать».
Почти половина студентов уверена, что сможет сразу приступить к работе по специальности после окончания вуза, правда, при условии, что работодатель уже на месте объяснит внутреннюю специфику работы. А каждый пятый студент, наоборот, считает: прежде, чем устроиться на работу, предстоит еще пройти большое дополнительное обучение. В том, что после вуза, без всяких дополнительных курсов и ликбезов получится выйти на работу, уверены 16% опрошенных. Но есть и такие, кто сомневается в актуальности полученных в вузе знаний или вовсе убежден, что для устройства на работу придется полностью переучиваться. (11% и 4% соответственно).
Интересно, что на вопрос «нужно ли получать высшее образование, чтобы стать хорошим специалистом?» ответы разделились почти поровну. Так, 35% студентов ответили «да», а 33% считают, что это необязательно: стать профи в своем деле можно и без диплома о высшем образовании. Ещё треть опрошенных затруднилась с ответом.
А что с дистантом? Почти половина участников опроса (47%) считает, что качество образования на «удаленке» ниже, чем при традиционном формате обучения. Только каждый десятый респондент высоко оценил процесс получение образования в дистанционном формате. Треть студентов уверены: формат на качество образования не влияет.
Главные причины негативной оценки дистанта: не хватает живого контакта с преподавателем, отсутствует оффлайн-практика, технические неполадки.
«Сейчас вузы борются уже не просто за талантливых студентов, а за желание молодых людей получать высшее образование в принципе, — комментирует руководитель Skyes University Виолетта Усанова. — 35% респондентов считают, что высшее образование — не залог успеха само по себе, и без него они станут востребованными специалистами. И эта цифра будет расти, если вуз не убедит студента, что высшее образование поможет ему устроить свою жизнь. Студент должен увидеть четкую связку между образовательным и карьерным треками».
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Треть студентов считает высшее образование необязательным для карьеры
Зачем учиться в вузе? Можно ли устроиться на работу сразу после диплома? Что сложнее всего давалось в учебе на «удаленке»? Такие вопросы задавали студентам российских вузов специалисты Skyes University.
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