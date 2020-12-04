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Тюрьмы и СИЗО хотят убрать из городов
По инф. Парламентской газеты   
04 Декабря 2020 г.
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Министерство юстиции разрабатывает пилотный проект, чтобы убрать из городов страны все СИЗО и колонии.

Как заявил глава Минюста Константин Чуйченко, учреждения ФСИН должны получить определенное преображение – сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, и суть этих изменений состоит в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов эти учреждения.

Министр обратил внимание, что ведомство работает над проектом, чтобы оптимизировать все и «убрать действительность, связанную с лишением свободы, от людей, из городов», на отдельные площадки.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) должна быть более гуманной, отметил Чуйченко, а в центре внимания работы сотрудников службы должен быть человек, для которого нужно сделать все возможное для возвращения к нормальной жизни.

При оптимизации работы ФСИН внимание будет сфокусировано на профилактике и работу с гражданами, которые после совершения преступления не оказались в местах лишения свободы, чтобы избежать рецидива. «Мы должны сделать эту службу эффективной и одновременно разумной», — подчеркнул министр, отметив, что Минюст будет совершенствовать деятельность ФСИН и ФССП.

По инф. Парламентской газеты

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