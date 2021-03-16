|
Тина Тернер попрощалась с поклонниками
|По инф. rosbalt.ru
|16 Марта 2021 г.
|
«Королева рок-н-ролла» Тина Тернер «уходит на пенсию». Одна из лучших певиц мира попрощалась с фанатами в документальном фильме HBO, рассказывающем о ее жизни.
В 81 год звезде хочется отдохнуть от излишнего внимания к ее персоне. По словам Тернер, остаток жизни она желает провести подальше от публики и камер.
Артистка также сообщила авторам ленты о том, что в связи с домашним насилием со стороны первого мужа Айка Тернера у нее развилось посттравматическое расстройство.
Здоровье лауреатки восьми премий «Грэмми» серьезно ухудшилось в последние годы. В 2013-м у Тины Тернер диагностировали инсульт, а в 2016-м — рак кишечника. Поскольку первоначально исполнительница «лечила» онкологию у гомеопатов, ее состояние усугубилось почечной недостаточностью. Врачам пришлось пересаживать Тине почку, операция прошла в 2017 году.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •