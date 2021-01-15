Тильда Суинтон к 60 годам так и не определилась, какого она всё-таки пола

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
По признанию 60-летней кинозвезды, она только сейчас смогла найти близких себе по духу людей, в том числе среди коллег по цеху. По словам Суинтон, такими же носителями «нестандартной» гендерной ориентации являются, например, кинорежиссеры Джоанна Хог, Джим Джармуш, Уэс Андерсон и ее собственный «крестный отец» — автор артхаусных фильмов Дерек Джармен.
В интервью Vogue исполнительница главной роли в фильме «Выживут только любовники» сказала, что, с ее точки зрения, квир — это о чувственности.
Кстати, у Тильды Суинтон есть двое детей-близнецов, отцом которых является шотландский писатель Джон Патрик Бирн. После завершения отношений с Бирном актриса живет с художником Сандро Коппом из Новой Зеландии.
Сейчас век активного развития интернет-технологий. И можно не удивляться, если предложения в разных сферах имеются виртуального характера. Например, обучение в другом городе. Сейчас для этого не нужно срываться с места, так как существует достаточно возможностей, чтобы получать знания в дистанционном режиме. Сказки на ночь могут рассказывать не родители, а онлайн-няни, которые знают много волшебных историй и приготовят ребенка ко сну. Позвонить в наш век технологий можно не на реальный номер, а на виртуальный. Главная особенность такого номера – он не требует установки по конкретному адресу.
Обновление составов, в том числе руководящих, в крупнейших политических силах в стране – процесс, который сложно назвать неожиданным. Скорее, ему стоило бы приписать эволюционный характер, хотя бы с точки зрения возраста лидеров ряда партий. К примеру, совсем недавно один из депутатов Государственной думы поднимал вопрос о том, что грядущие осенние парламентские выборы могут стать последними для лидера ЛДПР Владимира Жириновского, теперь в экспертной среде активно ведется дискуссия о возможном уходе лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
ИТЭЛМА, научно-производственное предприятие, представило новую платформу электронного управления и концепцию быстрого обеспечения электробусов энергией без развёртывания контактной инфраструктуры. Рабочую встречу с руководством компании в свете этого события провел заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Страшный недуг поразил Николая Носкова внезапно и на время «выбил» его из шоу-бизнеса. Врачи уверяли, что после инсульта вокалист не сможет даже говорить, но он собрал все силы в кулак, вернулся на сцену и показал, что готов бороться до самого конца.
«Аэрофлот» заявил о приостановлении с 13 января бронирования билетов по субсидируемым тарифам на рейсы с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа. Напомним, что на льготные перелеты имеют право, в том числе, пенсионеры.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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