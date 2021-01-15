Тильда Суинтон к 60 годам так и не определилась, какого она всё-таки пола

Известная британская актриса, лауреат премии «Оскар» Тильда Суинтон отнесла себя к числу квир-людей, то есть не идентицифицирующихся сугубо с женским либо мужским полом.

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По признанию 60-летней кинозвезды, она только сейчас смогла найти близких себе по духу людей, в том числе среди коллег по цеху. По словам Суинтон, такими же носителями «нестандартной» гендерной ориентации являются, например, кинорежиссеры Джоанна Хог, Джим Джармуш, Уэс Андерсон и ее собственный «крестный отец» — автор артхаусных фильмов Дерек Джармен.

В интервью Vogue исполнительница главной роли в фильме «Выживут только любовники» сказала, что, с ее точки зрения, квир — это о чувственности.

Кстати, у Тильды Суинтон есть двое детей-близнецов, отцом которых является шотландский писатель Джон Патрик Бирн. После завершения отношений с Бирном актриса живет с художником Сандро Коппом из Новой Зеландии.

По инф. rosbalt.ru

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