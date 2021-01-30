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Тигран Кеосаян может лишиться возможности въезда на Украину
|По инф. rosbalt.ru
|30 Января 2021 г.
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Ведущему программы «Международная пилорама» на НТВ Тиграну Кеосаяну могут запретить въезд на Украину из-за его поездки в Донецк. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД страны Олег Николенко.
— Российские пропагандисты прибыли в Донецк. Наверное, скрепы «русского мира» на оккупированных украинских территориях не такие уж и непоколебимы, — написал он в Twitter.
Дипломат напомнил, что ранее Киев запретил въезд в страну главному редактору МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян, а также главному редактору радиостанции «Говорит Москва» Роману Бабаяну.
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