Терапевт пришел на вызов к заболевшему сибиряку, когда тот уже умер

Сибиряк, заразившийся коронавирусом, умер, не дождавшись медицинской помощи.

Как рассказала семья 48-летнего жителя Новосибирской области, на дом был вызвал терапевт. Спустя несколько дней, после того как сотрудник поликлиники так и не появился, пациента госпитализировали с критическим для жизни ухудшением.

12 ноября наступила смерть. Вслед за этим врач все-таки пришел на вызов, сообщают новостные издания.

В обстоятельствах трагической ситуации разбирается областной Минздрав. Он обещает «проверить факты, изложенные СМИ, о качестве и своевременности оказания медпомощи скончавшемуся».

Врачам сейчас не позавидуешь - работы очень много, больницы переполнены больными, вот порой и не приезжают вовремя на вызовы. И здесь, теоретически, медиков можно понять - если у пациента нет срочных показаний к госпитализации, то может, можно и подождать. Только с другой стороны в том-то и дело, что коронавирус настолько хитер, что может разрушать организм человека на протяжении этих самых трех дней, а когда врачи все-таки приедут, то может банально оказаться поздно... тут так и вышло, увы.

По инф. rosbalt.ru

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