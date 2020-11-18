Терапевт пришел на вызов к заболевшему сибиряку, когда тот уже умер

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Сибиряк, заразившийся коронавирусом, умер, не дождавшись медицинской помощи.
Как рассказала семья 48-летнего жителя Новосибирской области, на дом был вызвал терапевт. Спустя несколько дней, после того как сотрудник поликлиники так и не появился, пациента госпитализировали с критическим для жизни ухудшением.
12 ноября наступила смерть. Вслед за этим врач все-таки пришел на вызов, сообщают новостные издания.
В обстоятельствах трагической ситуации разбирается областной Минздрав. Он обещает «проверить факты, изложенные СМИ, о качестве и своевременности оказания медпомощи скончавшемуся».
Врачам сейчас не позавидуешь - работы очень много, больницы переполнены больными, вот порой и не приезжают вовремя на вызовы. И здесь, теоретически, медиков можно понять - если у пациента нет срочных показаний к госпитализации, то может, можно и подождать. Только с другой стороны в том-то и дело, что коронавирус настолько хитер, что может разрушать организм человека на протяжении этих самых трех дней, а когда врачи все-таки приедут, то может банально оказаться поздно... тут так и вышло, увы.
Верховный суд России (ВС) ликвидировал политическую партию «Народ против коррупции». Лидер партии — Роман Путин, который, по данным СМИ, приходится двоюродным племянником президенту РФ Владимиру Путину.
Недавно на просторы культурного Интернета залетел особый гость – гордая и сильная птица сокол. На своих крыльях он принёс познавательную онлайн-трансляцию, посвящённую царской забаве из прошлого. Давайте же вместе узнаем о тонкостях соколиной охоты и посмотрим на эту птицу в деле!
Совместная египетско-российская миссия при проведении раскопок на археологическом участке Дейр аль-Банат в египетском городе эль-Файюм обнаружила коллекцию золотых динаров, отчеканенных халифами из династии Аббасидов.
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что нефтегазовая «лошадь» России «еще не сдохла», однако стране придется делать поворот, чтобы не потерять значимую долю ВВП и сохранить свой повышенный потенциал.
Народный артист России Аскольд Запашный был экстренно госпитализирован с болями в груди и пониженной температурой. По информации СМИ, 43-летнего дрессировщика направили в одну из больниц Москвы вечером 16 ноября.
В курсы VSH25 включены специальные упражнения йоги. Российской компанией IVAO проект под названием «VSH25» был запущен совсем недавно. Он предоставляет человеку возможность использовать для замедления процесса старения, продления жизни, улучшения здоровья свои внутренние ресурсы. Профессиональный мастер йоги Вишну Шаран Шукла присоединился к разработчикам, создав комплекс упражнений йоги, которые помогут быстрее добиться целей, заявленных в биологической программе VSH25. Упражнения легко применимы в домашних условиях и доступны для выполнения людям любого возраста, веса и комплекции.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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