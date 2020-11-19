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Теперь официально: на приватизацию дач дали еще пять лет

По инф. rosbalt.ru   
19 Ноября 2020 г.
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Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении «дачной амнистии». Теперь оформить дачи в собственность можно до 2026 года.

Теперь официально: «дачная амнистия» продлевается до 1 марта 2026 года

Согласно документу, воспользоваться правом на оформление дачной недвижимости в собственность в упрощенном порядке можно будет до 1 марта 2026 года. Для оформления дачи понадобится только техплан и правоустанавливающий документ на земельный участок, если в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположен соответствующий объект недвижимости.

  • «Дачная амнистия» позволит гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность дачи, сады, огороды, гаражи, бани и приусадебные участки. Это можно будет сделать на основании техплана, подготовленного в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем земельного участка.

Положения об упрощенном порядке госрегистрации прав будут распространяться на владельцев домов, расположенных на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства.

Напомним некоторые заголовки по этой сложной теме, по которой не хочется давать однозначных рецептов (их попросту нет, как нет и предсказуемости законов и правил в России):

По инф. rosbalt.ru

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