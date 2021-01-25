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Татьянин день: российские студенты отмечают свой праздник
По инф. Парламентской газеты   
25 Января 2021 г.
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Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 января.

Указ президента России от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил «профессиональный» праздник российских студентов. А в октябре 2007 года был подписан федеральный закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из памятных дат России.

Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя Татиана в переводе с греческого означает «устроительница».

Сначала этот праздник отмечался только в Москве, и отмечался очень пышно.

В XVIII веке — первой половине XIX века университетским, а потому и студенческим, праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на них присутствовали многочисленные гости, раздавались награды, произносились речи. В то же время официальным университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 января. Но его называли не Татьяниным днем, а Днем основания Московского университета.

Затем последовал Указ Николая I, в котором он распорядился праздновать не День открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так волей монарха появился студенческий праздник — День студентов.

По инф. Парламентской газеты

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