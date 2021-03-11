Татьяна Васильева расстроена отсутствием среди актёров «настоящих мужчин»

Народная артистка России Татьяна Васильева призналась, что не может найти хорошего партнера по сцене. По словам актрисы, в актерской среде нет настоящих мужчин.

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Это вызывает трудности при выборе партнера для спектакля, в котором есть любовная линия, пояснила она. Из-за отсутствия актеров, в которых можно было бы по-настоящему влюбиться, актрисы не могут почувствовать любовь к партнеру по сцене.

— Мужиков мало у нас в профессии, огромная проблема найти партнера. Нет мужика настоящего, они все тетки. Зачем мне играть с теткой, что я ее люблю, кто в это поверит? — заявила артистка в интервью Вячеславу Манучарову на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

74-летняя артистка заявила, что среди актеров много людей с нетрадиционной ориентацией, что также мешает качественно играть любовные сцены. В то же время среди геев много талантливых актеров, отметила Васильева.

По инф. газеты «Культура»

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