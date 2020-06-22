Татьяна Буланова рассказала о проблемах со здоровьем

После недавней госпитализации певица Татьяна Буланова откровенно рассказала о своём здоровье в эфире телеканала «Россия 1».

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По её словам, непосредственной причиной отправки в больницу в апреле стало предынсультном состояние. При этом она действительно перенесла микроинсульт ещё несколько лет назад. Об этом певица узнала, когда ей сделали МРТ в петербургском исследовательском центре им. В.А. Алмазова.

Буланова также рассказала, что набрала лишний вес за время вынужденной самоизоляции и поправилась ещё больше во время лечения в больнице.

По инф. rosbalt.ru

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