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Татьяна Брухунова побрезговала купаться в море возле Сочи
По инф. rosbalt.ru   
08 Сентября 2020 г.
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Юморист Евгений Петросян решил в этом году отдохнуть с молодой женой Татьяной Брухуновой на курортах Краснодарского края.

Татьяна Брухунова побрезговала купаться в море возле Сочи


Пара две недели пробыла в Сочи. Супруга артиста в своем Инстаграме делилась с подписчиками фотографиями из отпуска. Некоторые из них заметили, что Брухунова за весь отпуск ни разу не искупалась в море.

В ответ жена юмориста написала, что не купается в Черном море в России.

— Мне холодно и грязно. Думаю, дискуссию можно завершить, — пояснила Брухунова.

Отметим, что своим высказыванием она разозлила многих подписчиков, многие из которых живут в Сочи.

По инф. rosbalt.ru

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