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Татьяна Брухунова побрезговала купаться в море возле Сочи
|По инф. rosbalt.ru
|08 Сентября 2020 г.
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Юморист Евгений Петросян решил в этом году отдохнуть с молодой женой Татьяной Брухуновой на курортах Краснодарского края.
Пара две недели пробыла в Сочи. Супруга артиста в своем Инстаграме делилась с подписчиками фотографиями из отпуска. Некоторые из них заметили, что Брухунова за весь отпуск ни разу не искупалась в море.
В ответ жена юмориста написала, что не купается в Черном море в России.
— Мне холодно и грязно. Думаю, дискуссию можно завершить, — пояснила Брухунова.
Отметим, что своим высказыванием она разозлила многих подписчиков, многие из которых живут в Сочи.
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