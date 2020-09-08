Татьяна Брухунова побрезговала купаться в море возле Сочи

Юморист Евгений Петросян решил в этом году отдохнуть с молодой женой Татьяной Брухуновой на курортах Краснодарского края.

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Пара две недели пробыла в Сочи. Супруга артиста в своем Инстаграме делилась с подписчиками фотографиями из отпуска. Некоторые из них заметили, что Брухунова за весь отпуск ни разу не искупалась в море.

В ответ жена юмориста написала, что не купается в Черном море в России.

— Мне холодно и грязно. Думаю, дискуссию можно завершить, — пояснила Брухунова.

Отметим, что своим высказыванием она разозлила многих подписчиков, многие из которых живут в Сочи.

По инф. rosbalt.ru

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