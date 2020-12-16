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«Таким беспределом мы достигли дна»: Петросян рассказал, как его «подставили» с высказываниями о смерти Джигарханяна
По инф. rosbalt.ru   
16 Декабря 2020 г.
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Сатирик Евгений Петросян отреагировал на упреки в свой адрес после скандального заявления о том, что известный режиссер и актер Армен Джигарханян «умер в страшных муках».

«Таким беспределом мы достигли дна»: Петросян рассказал, как его «подставили» с высказываниями о смерти Джигарханяна


Артист в своем Инстаграме рассказал, как в СМИ попала эта информация. Напомним, что заявление Петросяна прозвучало в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

По словам Петросяна, Манучаров обещал беседовать с ним только о творчестве. Между тем, как отметил юморист, Манучаров «вытаскивал» из него совершенно другие темы, о которых они с ним не договаривались.

— Я в силу своего темперамента не выдержал, заговорил и об этом в контексте того, что стало модным безобразием на ТВ потрошить личную жизнь уважаемого человека. И в качестве примера я привел Армена Борисовича, — написал Петросян, добавив, что после съемок просил Манучарова не включать его рассказ о Джигарханяне.

Данные о состоянии артиста Петросян узнал от знакомого, написавшего ему в соцсети.

Сатирик утверждает, что Манучаров дал «честное слово» не включать информацию о Джигарханяне в интервью.

— Он этого не сделал! Я тогда не знал, что ловкий Вячеслав договорился с Первым каналом и, видимо, продал им на растерзание мое интервью, — сокрушается Петросян, добавив, что это стало для него сильнейшим ударом для меня.

Комик также принес извинения за ситуацию: «Видит бог, таким беспределом мы достигли дна».

По инф. rosbalt.ru

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