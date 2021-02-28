Так сколько денег котики из Эрмитажа в наследство получили?

Знаменитые коты из Эрмитажа к концу весны получат наследство от мецената из Франции, который упомянул их в завещании. Котам причитается около трех тысяч евро.

На полученные средства в музее будут отремонтированы подвалы, где живут коты. Сейчас в Эрмитаже их около 50.

Музей от лица котов возьмет на себя все юридические формальности: уплатит услуги нотариуса, а также налоги, которые предусмотрены французским законодательством при получении наследства.

Эрмитажные коты считаются одной достопримечательностей Петербурга. До пандемии в подвал, где они живут, периодически даже устраивались экскурсии. Также Эрмитаж регулярно участвовал в акциях по раздаче котов. Взять пушистого питомца из этого знакового музея мечтают многие петербуржцы и жители города. Считается, что эрмитажных котов отличает интеллигентность и особое отношение к произведениям искусства.

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