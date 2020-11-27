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Светлана Светличная проходит лечение в больнице
По инф. rosbalt.ru   
27 Ноября 2020 г.
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Накануне СМИ сообщали, что 80-летняя Светлана Светличная попала в больницу с инсультом. Однако заслуженная артистка РСФСР сама прояснила обстоятельства своей госпитализации.

Светлана Светличная проходит лечение в больнице


По словам звезды, в настоящее время она находится в московской Первой градской больнице на обследовании в связи с мучающими ее головными болями.

— Все нормально, страшное позади, это давно надо было сделать, — уверяет Светличная.

Как предположила Светличная, причиной головных болей может быть полученная ранее травма — во время съемок во дворе ее дома интервью о Владиславе Дворжецком на голову актрисе упал софит, и она потеряла сознание.

По инф. rosbalt.ru

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