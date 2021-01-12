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Светлана Светличная крутит роман с молодым актёром
По инф. rosbalt.ru   
12 Января 2021 г.
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Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная призналась, что состоит в отношениях с 37-летним мужчиной, который также является актером.

Светлана Светличная крутит роман с молодым актёром


80-летняя актриса, несмотря на разницу в возрасте с избранником, называет его «родственной душой» и своей «главной защитой». «Он очень умный, интеллигентный и красивый. Я вообще люблю красивых мужчин», — заявила Светличная, сводившая с ума советских мужчин, танцуя под песню «Помоги мне» в фильме «Бриллиантовая рука».

Многие пользователи Сети с негодованием восприняли новость о романе актрисы с молодым актером. «Посмешище! Бабушка и правнук!», «Совсем из ума выжила», «Парень ждет квартиру в Москве», - пишут в комментариях пользователи интернета.

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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