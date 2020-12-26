ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Многодетную маму оштрафовали на 75 тысяч за поддержку Фургала
-75-
Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей многодетную мать из-за участия в акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Супруга Гогена Солнцева решила уйти в монастырь
Даниил Николаев, Sobesednik.ru   
26 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Екатерина Терешкович, жена шоумена Гогена Солнцева, считает, что только с Божьей помощью сможет вылечиться от алкоголизма.

Супруга Гогена Солнцева решила уйти в монастырь


Екатерина Терешкович не может найти себе места из-за того, что сорвала юбилей Гогена. Пенсионерка напилась и стала танцевать голой на столе.

В беседе с нашими корреспондентами Екатерина призналась, что в тот вечер ее споила собственная дочь Полина. И теперь Терешкович не знает, как просить у Гогена прощения.

– Честно признаться, я не помню ничего, – вздыхает Екатерина. – Я хотела поздравить Гогена: очень сожалею, что так получилось. Я не заметила, как опьянела. Рядом сидела Полина, она мне стала наливать спиртное… Что случилось дальше, я не помню. Гоген показывал мне фотографии. Но я даже не хочу на них смотреть. И с Полиной разговаривать больше не хочу. Такого поступка я от нее не ожидала.

Терешкович призналась, что сейчас ежедневно ходит в храмы. Она надеется с Божьей помощью навсегда забыть про алкоголь.

– Вчера я исповедовалась и даже батюшке сказала: «Хочу уйти в монастырь!» – продолжает Терешкович. – Наверное, в моей ситуации это будет самый правильный выход. К сожалению, просто так в монастырь не берут. Мне предстоит пройти сложный путь, чтобы туда попасть. Но я на все готова. Потому как устала отравлять жизнь своему Илюше (настоящее имя Гогена Солнцева. – Прим. Sobesednik.ru).

По инф. Sobesednik.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 