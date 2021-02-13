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Суд впервые рассмотрит дело о нападении бродячих собак на людей

По инф. polit.ru   
13 Февраля 2021 г.
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В Красноярске завершили расследование против бывшего главы муниципального управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгения Петрюка из-за халатности, в результате которой погибли четыре человека от нападения собак.

Дело о гибели людей после нападения бродячих собак впервые дошло до суда

По версии следствия, чиновник недобросовестно и небрежно относился к работе. В результате с октября 2019 по февраль 2020 года в городе началось «бесконтрольное увеличение численности бродячих собак». За это время было несколько нападений собак на людей. Два жителя получили травмы средней тяжести. Один из пострадавших — ребенок. Также погибли четыре человека. Из-за нападений животных в разных районах Красноярска в феврале прошлого года вводили режим чрезвычайной ситуации.

Расследование вели по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожность смерть двух и более лиц). Прокурор утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время материалы направят в суд.

  • Это первое дело в России по нападению бродячих собак на людей, которое дошло до суда.

Polit.ru

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