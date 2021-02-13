Суд впервые рассмотрит дело о нападении бродячих собак на людей

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть...
В Красноярске завершили расследование против бывшего главы муниципального управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгения Петрюка из-за халатности, в результате которой погибли четыре человека от нападения собак.
По версии следствия, чиновник недобросовестно и небрежно относился к работе. В результате с октября 2019 по февраль 2020 года в городе началось «бесконтрольное увеличение численности бродячих собак». За это время было несколько нападений собак на людей. Два жителя получили травмы средней тяжести. Один из пострадавших — ребенок. Также погибли четыре человека. Из-за нападений животных в разных районах Красноярска в феврале прошлого года вводили режим чрезвычайной ситуации.
Расследование вели по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожность смерть двух и более лиц). Прокурор утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время материалы направят в суд.
Это первое дело в России по нападению бродячих собак на людей, которое дошло до суда.
В Красноярске завершили расследование против бывшего главы муниципального управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгения Петрюка из-за халатности, в результате которой погибли четыре человека от нападения собак.
В этот раз культурный Интернет станет площадкой для изучения жизни известных российских творцов. Вы узнаете интересные факты из судьбы Марины Цветаевой, взглянете на вечные творения скульпторов Петра Клодти и Ивана Витали, а также познакомитесь с современным классиком отечественной музыки Эдуардом Артемьевым.
Ковид – по-прежнему одна из главных тем повестки дня (и медицинской, и политической). Поэтому с кем поговорить об этой повестке, как не с главным государственным санитарным врачом России с 1996 по 2013 год, академиком РАН и первым зампредом комитета Госдумы по образованию и науке Геннадием Онищенко.
Противостояние США и Китая представляет катастрофу для всего мира, а вот сотрудничество может «принести миру пользу», заявил лидер КНР Си Цзиньпин. Такое мнение он высказал в разговоре с американским лидером Джо Байденом.
Скандальная история с оскорблением ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко продолжает набирать обороты. Пока суд в Москве рассматривает дело, в Сети опубликовали военную биографию 94-летнего ветерана, и она, прямо скажем, впечатляет. Кстати, на суде Артеменко отсутствует — на прошлом заседании ему стало плохо.
Массовые протесты, всколыхнувшие всю страну, прекратились. Но многие люди уверены, что они в скором времени будут возобновлены. Свои прогнозы насчет судьбы протестных акций высказывают и политологи, отмечая, что если такие действия будут идти не от сторонников оппозиционера Навального, то организацию возьмут на себя другие силы. Напомним, что политической сезон в этом году стартовал очень бурно. Он был отмечен приездом в страну Алексея Навального, его задержанием и арестом, опубликованием расследования о «дворце Путина» в Геленджике, массовыми акциями в защиту оппозиционера. А может быть люди выходили на улицы и по другим причинам тоже, например, выражая недовольство происходящим в стране. Давайте посмотрим, кто же и что думает.
В ближайшее время в России должно начаться массовое производство третьей вакцины от коронавируса — «КовиВак», созданная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова.
Запрет на использование телефонов школьниками укладывается в тренд запретительной политики российских властей, но на практике нереализуем, считает педагог, психолог Ирина Беляева. Такое мнение она высказала, комментируя новые санитарные правила Роспотребнадзора.
Прокуратура Волгоградской области подтвердила факт массовой гибели рыбы после отравления реки Арчеда загрязняющими веществами. В пробах воды обнаружены нефтепродукты, марганец, медь и железо, содержание которых превышает предельно допустимые концентрации.
Полномочия президента Белоруссии слишком тяжелы для одного человека, заявил действующий глава государства Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании. Ранее эту тему он поднимал перед президентскими выборами минувшим летом.
Стало известно, в каких условиях лечат коронавирусных больных в горбольнице Новоалтайска. Одну из пациенток привязали к кровати и не давали ей ни еды, ни воды. Правда, в больнице потом сказали, что эта мера была вынужденная. Но как знать, недаром пациенты про себя называют это место «долиной смерти».
12 февраля 1961 года в Советском Союзе состоялся запуск первой в мире автоматической межпланетной станции «Венера-1». Этот космический аппарат, запущенный с использованием ракеты-носителя «Молния», предназначался для исследования планеты Венера.
Продажу субсидируемых билетов на рейсы с Дальнего Востока в Москву возобновил "Аэрофлот". Напомним, что это неплохая возможность сэкономить деньги. А воспользоваться ею может абсолютно любой житель этого уголка России.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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