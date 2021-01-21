Суд признал незаконной лицензию на разработку шихана Куштау в Башкирии

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Арбитражный суд Башкирии признал незаконной выдачу лицензии на разработку шихана Куштау, выданной АО «Сырьевая компания», следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Иск против компании подавали экоактивисты из некоммерческой организации «Наследие». Суд принял его к рассмотрению в сентябре 2020 года. Истцы требовали прекратить геологоразведочные работы и добычу полезных ископаемых на горе Куштау.
«Сырьевая компания», связанная с «Башкирской сырьевой компанией», получила лицензию в августе 2019 года. В сентябре 2020 года жители Башкирии выступили против уничтожения Куштау. После массовых протестов глава республики Радий Хабиров присвоил Куштау статус особо охраняемой территории.
26 августа президент России Владимир Путин поручил провести проверку приватизации компании, конечными собственниками которой называли бизнесмена Дмитрия Пяткина и бывшего вице-губернатора Ненецкого автономного округа Сергея Черникова. Генпрокуратура оспорила законность сделки. В иске речь шла об истребовании в пользу государства пакетов акций АО «Башкирская химия» (947 240 акций), АО «Региональный фонд» (634 174 штук) и ООО «Торговый дом "Башкирская химия» (4 254 штук). 4 декабря Арбитражный суд Башкирии вернул их доли в БСК государству. Бывшие акционеры Башкирской содовой компании (БСК) обжаловали национализацию предприятия.
Напомним заголовки о том, как боролись за шихан Кущтау жители Башкортостана:
Нередко блогеры обращаются в своих постах к историям из собственной жизни. Но есть также и те, кому и о ситуациях, происходящих с другими людьми, рассказывать тоже нравится. Например, блогеру, которая ведет на платформе Яндекс Дзен канал «Бабуля в джинсах». Она успевает и с тем, и с этим.
Новость о том, что в павильоне «Росатома» на ВДНХ появится архитектурная композиция Лавретия Берии породила ряд возмутительных выпадов со стороны рунета. Инициативу сравнивают с идеей установки памятника Гитлеру в немецком музее.
В Тюмени до 28 февраля гражданам с хроническими заболеваниями, а также пенсионерам старше 65 лет (коих тут почти 30 тысяч) продлили блокировку льготных проездных на автобусы и маршрутные такси. Последний раз ограничения на бесплатный проезд по транспортным картам для пожилых людей в городе вводили 16 ноября.
В Саратове женщина обвинила власти в фальсификации статистики по вакцинации из-за отметки о сделанной ее мужу прививке. Горожанка была уверена, что ее супруг не прививался, но после ее резонансного заявления, вызвавшего большой скандал, признался, что просто скрыл от жены факт вакцинации.
Музей космонавтики в Москве, который станет организатором главных мероприятий в год 60-летия полета Юрия Гагарина, анонсировал сроки и места их проведения, включая совместные проекты с партнерами в столице и регионах Российской Федерации.
Крымская весна 2014 года завершила путь Крыма в Россию, который начался на референдуме 1991 года. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов по случаю 30-летней годовщины референдума о государственном и правовом статусе полуострова.
В Костромской области раскрыты два убийства пожилых людей, совершенных в корыстных целях. Добычей преступников стали совсем небольшие суммы денег. (Увы, но пожилые люди часто становятся жертвами преступников, за сбережениями стариков порой идет настоящая охота, пусть они даже и небольшие совсем... прим. МГ.)
Глава столицы Сергей Собянин утвердил уровень прожиточного минимума в Москве на 2021 год. На душу населения этот показатель составит 18 029 рублей, соотвествующий указ опубликован на официальном сайте мэра.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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