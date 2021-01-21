ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Суд признал незаконной лицензию на разработку шихана Куштау в Башкирии

По инф. polit.ru   
21 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Арбитражный суд Башкирии признал незаконной выдачу лицензии на разработку шихана Куштау, выданной АО «Сырьевая компания», следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Суд в Башкирии признал незаконной лицензию на разработку шихана Куштау

Иск против компании подавали экоактивисты из некоммерческой организации «Наследие». Суд принял его к рассмотрению в сентябре 2020 года. Истцы требовали прекратить геологоразведочные работы и добычу полезных ископаемых на горе Куштау.

«Сырьевая компания», связанная с «Башкирской сырьевой компанией», получила лицензию в августе 2019 года. В сентябре 2020 года жители Башкирии выступили против уничтожения Куштау. После массовых протестов глава республики Радий Хабиров присвоил Куштау статус особо охраняемой территории.

26 августа президент России Владимир Путин поручил провести проверку приватизации компании, конечными собственниками которой называли бизнесмена Дмитрия Пяткина и бывшего вице-губернатора Ненецкого автономного округа Сергея Черникова. Генпрокуратура оспорила законность сделки. В иске речь шла об истребовании в пользу государства пакетов акций АО «Башкирская химия» (947 240 акций), АО «Региональный фонд» (634 174 штук) и ООО «Торговый дом "Башкирская химия» (4 254 штук). 4 декабря Арбитражный суд Башкирии вернул их доли в БСК государству. Бывшие акционеры Башкирской содовой компании (БСК) обжаловали национализацию предприятия.

Напомним заголовки о том, как боролись за шихан Кущтау жители Башкортостана:

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 