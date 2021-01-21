Суд признал незаконной лицензию на разработку шихана Куштау в Башкирии

Арбитражный суд Башкирии признал незаконной выдачу лицензии на разработку шихана Куштау, выданной АО «Сырьевая компания», следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Иск против компании подавали экоактивисты из некоммерческой организации «Наследие». Суд принял его к рассмотрению в сентябре 2020 года. Истцы требовали прекратить геологоразведочные работы и добычу полезных ископаемых на горе Куштау.

«Сырьевая компания», связанная с «Башкирской сырьевой компанией», получила лицензию в августе 2019 года. В сентябре 2020 года жители Башкирии выступили против уничтожения Куштау. После массовых протестов глава республики Радий Хабиров присвоил Куштау статус особо охраняемой территории.

26 августа президент России Владимир Путин поручил провести проверку приватизации компании, конечными собственниками которой называли бизнесмена Дмитрия Пяткина и бывшего вице-губернатора Ненецкого автономного округа Сергея Черникова. Генпрокуратура оспорила законность сделки. В иске речь шла об истребовании в пользу государства пакетов акций АО «Башкирская химия» (947 240 акций), АО «Региональный фонд» (634 174 штук) и ООО «Торговый дом "Башкирская химия» (4 254 штук). 4 декабря Арбитражный суд Башкирии вернул их доли в БСК государству. Бывшие акционеры Башкирской содовой компании (БСК) обжаловали национализацию предприятия.

Напомним заголовки о том, как боролись за шихан Кущтау жители Башкортостана:

Polit.ru

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