Суд отправил расстрелявшего сослуживцев срочника в тюрьму на четверть века

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 24,5 годам колонии строгого режима рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова. Осенью 2019 года он расстрелял восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае.
«Почти 25 лет колонии строгого режима — это фактически столько же, сколько запрашивала прокуратура. Присяжные проявили снисхождение , а суд — нет. Слишком суровый приговор, конечно, мы будем обжаловать», — сказал адвокат Руслан Нагиев.
Семьям погибших присудили компенсации по 1,5 млн рублей каждой.
Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами (часть 2 статьи 105 УК). Коллегия присяжных заседателей признала солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения. Прокурор просил для Шамсутдинова 25 лет колонии.
20-летний Рамиль Шамсутдинов проходил срочную службу в воинской части 54160 в поселке Горный в Забайкалье. 25 октября 2019 года при смене караула он начал стрелять по сослуживцам. Были ранены десять человек, восемь из них погибли.
Комиссия Минобороны огласила результаты собственного расследования. Оно установило, что у рядового Шамсутдинова был «межличностный конфликт» и «психологическая несовместимость» с одним из находившихся в составе караула офицеров.
Сам Шамсутдинов объяснил убийство восьмерых сослуживцев неуставными отношениями и угрозой изнасилования. По его словам, как только он начал служить, у него забрали телефон. Офицеры били его и отнимали деньги.
Шамсутдинов написал письмо родственникам погибших. По его словам, он сожалеет, что «не смог сдержаться и пошел на крайний шаг». Шамсутдинов извинился перед семьями погибших и рассказал, что хотел служить и планировал связать свою жизнь с армией. Шамсутдинов объясняет, что у него «не было другого выхода», так как терпеть издевательства он уже не мог. Помимо этого, он называет армию «адом».
Мы подробно рассказывали об этом резонансном случае в армии. Дело в том, трагедии с участием молодых парней в российской армии - периодически случаются! Хотя "дедовщины" в ней стало на порядок меньше, чем во времена СССР, это неоспоримо (сказался переход на одногодичный срок службы, а также повышение доли контрактников в воиских рядах). Тем ужасней воспринимается каждая подобная история - и тем громче наша тревога за судьбу внуков...Тем более, если за этим следует такое строгое наказание.
В Государственной противопожарной службе Якутии рассказали об обледеневших костюмах пожарных. Недавно в социальных сетях широко распространился ролик, на котором спасателей очищают ото льда с помощью напильника и молотка.
Старики столкнулись с неожиданной проблемой при получении льготных медикаментов в поликлиниках. Получился весьма порочный замкнутый круг - из-за попытки ввести льготную доставку лекарств люди получают ненужные таблетки и не могут добиться нужных.
Одна из самых обсуждаемых тем в России – возвращение Алексея Навального из Германии на родные просторы и его задержание. Известно, что ФСИН хочет заменить условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный. Но и сторонники Навального не бездействуют, например, 19 января Сеть взорвало опубликованное ими расследование о «дворце Путина» под Геленджиком. За тем, как будут дальше разворачиваться события, не следит сейчас только ленивый. А мы предлагаем узнать пару версий о подводных камнях интриги, озвученных изданием "Собеседник". Это, акцентируем, всего лишь версии.
Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 24,5 годам колонии строгого режима рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова. Осенью 2019 года он расстрелял восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае.
Нередко блогеры обращаются в своих постах к историям из собственной жизни. Но есть также и те, кому и о ситуациях, происходящих с другими людьми, рассказывать тоже нравится. Например, блогеру, которая ведет на платформе Яндекс Дзен канал «Бабуля в джинсах». Она успевает и с тем, и с этим.
Новость о том, что в павильоне «Росатома» на ВДНХ появится архитектурная композиция Лавретия Берии породила ряд возмутительных выпадов со стороны рунета. Инициативу сравнивают с идеей установки памятника Гитлеру в немецком музее.
В Тюмени до 28 февраля гражданам с хроническими заболеваниями, а также пенсионерам старше 65 лет (коих тут почти 30 тысяч) продлили блокировку льготных проездных на автобусы и маршрутные такси. Последний раз ограничения на бесплатный проезд по транспортным картам для пожилых людей в городе вводили 16 ноября.
В Саратове женщина обвинила власти в фальсификации статистики по вакцинации из-за отметки о сделанной ее мужу прививке. Горожанка была уверена, что ее супруг не прививался, но после ее резонансного заявления, вызвавшего большой скандал, признался, что просто скрыл от жены факт вакцинации.
Музей космонавтики в Москве, который станет организатором главных мероприятий в год 60-летия полета Юрия Гагарина, анонсировал сроки и места их проведения, включая совместные проекты с партнерами в столице и регионах Российской Федерации.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.