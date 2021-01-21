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Суд отправил расстрелявшего сослуживцев срочника в тюрьму на четверть века

По инф. polit.ru   
21 Января 2021 г.
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Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 24,5 годам колонии строгого режима рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова. Осенью 2019 года он расстрелял восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае.

Срочник Шамсутдинов получил 24,5 лет колонии за расстрел восьмерых сослуживцев в Забайкалье

«Почти 25 лет колонии строгого режима — это фактически столько же, сколько запрашивала прокуратура. Присяжные проявили снисхождение , а суд — нет. Слишком суровый приговор, конечно, мы будем обжаловать», — сказал адвокат Руслан Нагиев.

Семьям погибших присудили компенсации по 1,5 млн рублей каждой.

Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами (часть 2 статьи 105 УК). Коллегия присяжных заседателей признала солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения. Прокурор просил для Шамсутдинова 25 лет колонии.

20-летний Рамиль Шамсутдинов проходил срочную службу в воинской части 54160 в поселке Горный в Забайкалье. 25 октября 2019 года при смене караула он начал стрелять по сослуживцам. Были ранены десять человек, восемь из них погибли.

Комиссия Минобороны огласила результаты собственного расследования. Оно установило, что у рядового Шамсутдинова был «межличностный конфликт» и «психологическая несовместимость» с одним из находившихся в составе караула офицеров.

Сам Шамсутдинов объяснил убийство восьмерых сослуживцев неуставными отношениями и угрозой изнасилования. По его словам, как только он начал служить, у него забрали телефон. Офицеры били его и отнимали деньги.

Шамсутдинов написал письмо родственникам погибших. По его словам, он сожалеет, что «не смог сдержаться и пошел на крайний шаг». Шамсутдинов извинился перед семьями погибших и рассказал, что хотел служить и планировал связать свою жизнь с армией. Шамсутдинов объясняет, что у него «не было другого выхода», так как терпеть издевательства он уже не мог. Помимо этого, он называет армию «адом».

Мы подробно рассказывали об этом резонансном случае в армии. Дело в том, трагедии с участием молодых парней в российской армии - периодически случаются! Хотя "дедовщины" в ней стало на порядок меньше, чем во времена СССР, это неоспоримо (сказался переход на одногодичный срок службы, а также повышение доли контрактников в воиских рядах). Тем ужасней воспринимается каждая подобная история - и тем громче наша тревога за судьбу внуков...Тем более, если за этим следует такое строгое наказание.

Напомним наши заголовки об этой громкой истории:

Polit.ru

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